Las mujeres de Sean "Diddy" Combs

Quien no la está pasando nada bien este 2024 es Sean Diddy Combs, quien se encuentra en prisión, luego de que las autoridades de Estados Unidos lo detuvieran por una serie de denuncias que pesan en su contra.

El rapero ha sido acusado de violencia, abuso sexual y hasta tráfico de personas, por lo que el FBI lo detuvo el pasado 16 de septiembre y lo trasladó al Centro de Detención Metropolitano en Nueva York, donde ha permanecido desde hace un mes.

Mientras el cantante sigue detenido esperando un juicio, no han dejado de salir imágenes de artistas con los que se le ha relacionado, pero también están aquellas mujeres que han formado parte de la vida del también productor musical.

Se trata de los amores, amigas, novias, esposas o parejas famosas que ha tenido el rapero de 54 años.

Así que en espera del juicio de Sean Diddy Combs, hoy recordamos a esas mujeres que forman parte del historial amoroso del cantante.

Sean “Diddy” Combs está encarcelado en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn. Foto: Mark Von Holden/Invision/AP, File.

Jennifer Lopez

Formaron una de las parejas más mediáticas a finales del viejo milenio y en pleno año 2000, cuando ambos estaban despuntando en sus respectivas carreras.

El flechazo se dio en 1999, cuando ambos filmaron el video “If you had my love”, del disco On the 6.

A partir de ahí se convirtieron en la sensación de la prensa, que siempre estaba a la espera de verlos juntos, como en alguna fiesta o premiación. Justo durante su relación es cuando ella lució aquel jungle dress color verde de Versace, que se convirtió rápidamente en un ícono de la moda y de la cultura pop.

Su romance estuvo marcado también por el escándalo, pues durante una salida con amigos, Sean Diddy Combs estuvo envuelto en un pleito en Nueva York en el que ambos terminaron detenidos, pues hubo disparos y gente herida. Al final, él salió absuelto y ella sólo estuvo 14 horas detenida.

Para 2021, J Lo y Sean Diddy Combs, que en ese entonces se hacía llamar Puff Daddy, terminaron. Tiempo después ella aseguró que, aunque nunca lo comprobó, sabía que él la engañaba.

Foto: Instagram @jlo

Emma Heming

Luego de su tórrido romance con Jennifer Lopez, Sean Diddy Combs encontró consuelo en Emma Heming, quien actualmente es esposa de Bruce Willis.

Emma y Sean Diddy Combs salieron sólo algunos meses durante 2001. Durante esa época, la originaria de Malta trabajaba como modelo, mientras que el cantante seguía cosechando éxitos en la música. Su romance no dio casi de qué hablar.

Foto: EFE

Alicia Douvall

Al igual que con Emma Heming, Sean Diddy Combs mantuvo un breve romance con la exmodelo Alicia Douvall. Fue en 2002 cuando ambos comenzaron a salir. En aquel entonces, ella afirmó que había quedado embarazada del rapero, pero que había perdido el bebé luego de sufrir un aborto espontáneo.

Entre otras de sus polémicas confesiones, Alicia reveló que había mantenido relaciones sexuales con Diddy dentro de su estudio de grabación.

Luego de haber terminado su relación con el cantante, ella comenzó un romance con el juez más famoso de realities de talento, Simon Cowell.

Foto: Instagram

Naomi Campbell

Aunque nunca hubo una confirmación oficial, se rumoró que la top model Naomi Campbell tuvo un romance con el rapero en 2002. Ambos llegaron juntos como pareja a la fiesta de Vanity Fair que se ofreció después de la ceremonia de los Oscar.

Desde entonces se les llegó a ver juntos en varias fiestas, como las que él organizaba y a la que acudían otras celebridades.

Con el tiempo, aseguraron que los une una fuerte amistad que ha trascendido los años. Incluso, ella fue anfitriona de un cumpleaños de Sean Diddy Combs, que le organizó cuando el rapero cumplió 53 años.

Naomi Campbell posará para almanaque

Cameron Díaz

A la rubia actriz la conoció en 2008, durante la ceremonia de los Oscar. A partir de ahí, él comenzó a cortejarla y en más de una ocasión fueron vistos juntos.

De sus primeras salidas fue al club nocturno Hotel Dream Downtown, que se ubica en Nueva York. Según un testigo, Sean estaba muy entusiasmado.

“Se estaban besando y toqueteando muy afectuosos”, compartió uno de los asistentes del lugar.

Ese mismo año, el cantante Prince organizó una fiesta y Sean Diddy Combs llegó acompañado de Díaz.

La actriz Cameron Díaz. Foto: Instagram oficial.

Cassie Ventura

Una de las relaciones más importantes en el historial amoroso del cantante es Cassie Ventura, con quien mantuvo una relación intermitente de 2007 a 2018, debido a las infidelidades de él y a su temperamento.

Las alarmas sobre esta compleja relación tomaron tintes dramáticos cuando se revelaron, a través de videos de cámaras de seguridad, las agresiones que Diddy le propinaba a la también cantante de R&B.

En el video de 2016 se aprecia cómo Sean Diddy Combs toma por la fuerza a Cassie en un pasillo de un hotel de Los Ángeles y la golpea brutalmente.

Tras la filtración del material comenzó a revelarse la verdadera personalidad del cantante. Cassie lo demandó por agresión y violencia, además lo acusó de drogarla y obligarla a mantener relaciones sexuales con otros hombres mientras él los observaba.

Yung Miami

La última expareja formal de Sean Diddy Combs es Caresha Brownlee, Yung Miami, una rapera con quien mantuvo una relación de no más de dos años.

Luego de la detención del productor musical, su expareja intentó mantenerse al margen, sin embargo, recientemente reveló en el podcast Caresha Please que durante su noviazgo con Diddy ella nunca sufrió algún tipo de violencia a manos del rapero, además de que prefirió mantenerse al margen sobre las acusaciones que hoy tienen preso al cantante.

“No puedo hablar sobre algo que no fue mi experiencia y no puedo hablar sobre algo que no conozco. No puedo hablar acerca de estas acusaciones porque no estaba ahí en esos momentos. No conozco a las personas y no fue mi experiencia”, compartió durante la grabación del podcast.

Foto: Instagram

