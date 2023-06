En el panorama regulatorio fragmentado de la industria del cannabis, tanto los negocios auxiliares como los que involucran el cultivo, cometen con frecuencia errores de cumplimiento. A medida que más mercados en Estados Unidos se suman a la legalización, el seguimiento de los requisitos normativos se vuelve aún más complejo. Sin embargo, este tema regulatorio no solo aplica a dicho país, sino que a nivel mundial sigue siendo una cuestión relevante. Es importante destacar los principales errores de cumplimiento regulatorio en la industria del cannabis para poder evitarlos e implementar acciones que nos lleven a cumplir con la legislación.

El primer error común es la falta de empatía, leyes y comunicación por parte de las agencias reguladoras encargadas de supervisar estos negocios. Por ejemplo, en California existen numerosas agencias estatales y locales que regulan el cultivo de cannabis, y en México no es la excepción, ya que la regulación también estará a cargo de diferentes instituciones. Para evitar este error, es fundamental crear una lista que incluya todas las agencias pertinentes y mantener su información de contacto accesible. De esta manera, se podrá establecer un programa de cumplimiento sólido desde el principio.

El segundo error radica en desconectarse después de obtener los permisos. Las regulaciones cambian con frecuencia, por lo que es importante estar al tanto de las actualizaciones y cambios legislativos. Es recomendable registrarse para recibir notificaciones por correo electrónico de las autoridades competentes y tener un sistema que realice un seguimiento de las reuniones y las actualizaciones regulatorias. Mantenerse informado es clave para evitar sorpresas desagradables y mantener el cumplimiento normativo.

El tercer error común es la falta de documentación oficial, como normas, reglamentos, procedimientos normalizados de operación, listas de verificación y registros de monitoreo. Establecer esta documentación ayuda a identificar los pasos que pueden presentar riesgos de cumplimiento y maximizarlos. Las listas de verificación y los registros de monitoreo también son herramientas indispensables para garantizar el cumplimiento diario de las operaciones comerciales. Además, es esencial capacitar periódicamente al personal sobre la implementación de estos procesos.

El cuarto error es no tener fácil acceso a los documentos requeridos, sobre todo en las zonas de cultivo. Muchos operadores no mantienen los registros accesibles en caso de que sean solicitados por las agencias reguladoras. Aunque en México aún no existen cultivos certificados por las autoridades, es importante tener en cuenta este aspecto. Lo ideal es crear una lista maestra de registros y organizarlos de manera que sean fácilmente accesibles cuando se necesiten. Integrar los requisitos de presentación de informes en los procedimientos normalizados y asegurarse de que los empleados comprendan cuándo se deben presentar los informes es esencial para evitar sanciones y problemas de cumplimiento.

El quinto y último error es no aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles. Aprovechar la tecnología es fundamental para el éxito de la industria del cannabis. En un panorama en el que la legalización avanza en muchos países, es crucial que las empresas del sector utilicen las herramientas tecnológicas disponibles para mejorar sus operaciones comerciales y garantizar el cumplimiento normativo.

En industrias como la banca y los seguros, las soluciones tecnológicas han revolucionado la forma en que se realizan las tareas diarias. En el caso del cannabis, existen soluciones de software como servicio (SaaS) que pueden ser de gran utilidad. Estas herramientas permiten almacenar y organizar electrónicamente los documentos necesarios, facilitando su búsqueda y seguimiento. Además de mejorar la eficiencia, estas soluciones contribuyen a proteger la reputación del negocio y ahorran tiempo y dinero.

La documentación es clave en la industria del cannabis, ya que proporciona la trazabilidad necesaria para asegurar el cumplimiento normativo. En muchos países que ya han legalizado el cannabis, se ha puesto un fuerte énfasis en la documentación para garantizar la transparencia y la seguridad del mercado. Es importante que nuestro país siga este ejemplo y se ponga al nivel de los países más avanzados en esta materia.

El cumplimiento normativo es crucial para proteger tanto a las empresas de cannabis como sus licencias, canales y reputación. Evitar los errores mencionados anteriormente requiere un compromiso firme de cumplir con la normatividad vigente. Además, es fundamental mantener una comunicación constante con las agencias reguladoras para estar al tanto de los cambios y actualizaciones en las regulaciones.

Además, la capacitación continua del personal que trabaja en la industria del cannabis es esencial. La implementación de programas de capacitación que aborden los aspectos legales y reglamentarios del sector ayudarán a garantizar que todos los empleados estén informados y preparados para cumplir con los requisitos exigidos.

Finalmente, el cumplimiento regulatorio es fundamental para las empresas de cannabis, de este depende su crecimiento y éxito. La documentación, la comunicación con las agencias reguladoras y la capacitación continua del personal son aspectos clave para evitar errores y garantizar el cumplimiento regulatorio. Es hora de que nuestro país se posicione al nivel de los líderes en la legalización del cannabis y aproveche al máximo las oportunidades que esta industria ofrece.

