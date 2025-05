¡Yo sólo vine al Chapu...!

“Vine al Chapu porque me dijeron que acá vivía el nuevo golf, un tal LIV Golf”. Esta frase hace referencia al inicio de Pedro Páramo, una de las novelas más icónicas de Juan Rulfo, y encaja perfecto con lo vivido el fin de semana en el Club de Golf Chapultepec, sede del LIV Golf Mexico City 2025.

La tradición y costumbres arraigados durante siglos fueron modificados en un abrir y cerrar de ojos por LIV Golf, que ofrece una competencia individual y por equipos, definida en 54 hoyos, a lo largo de tres rondas, con millonarios premios. Eso causó una revolución dentro del campo. Y fuera generó otra: Música durante las rondas, conciertos, y un ambiente completamente distinto.

No encendamos las alarmas. LIV Golf es una variante, un nuevo producto que —en lo personal, considero— no ofende en nada al golf. El sports entertainment ha abierto una nueva forma de consumir deportes. Pasó en el futbol, en el tenis, el futbol americano, la lucha libre... Y ahora le tocó al golf. Disciplinas que viven una nueva era para ofrecer lo mismo, pero ¿mejorado? No lo diría así.

He cubierto torneos de golf desde hace casi 10 años. Es un deporte que hizo el mismo hechizo en mí que en muchos de sus aficionados: Una vez que lo conoces, lo juegas y te adentras, ya no te suelta. LIV Golf Mexico City fue mi primer acercamiento al “nuevo golf” y puedo decir que me gustó, sobre todo porque vi lo que quería ver: Golf. El miedo al cambio llevó a muchas voces a generar una expectativa de que era algo abominable.

Para algunos, será debut y despedida, pero para muchos otros, ese primer acercamiento habrá dejado la semilla para seguir consumiendo golf. Y eso es lo que importa: Que el deporte crezca. Ya después, cada quien decidirá cómo lo ve.

México y sus aficionados quedan como testigos de la confirmación de Joaquín Niemann como campeón y jugador de élite.

Despidamos estas líneas con otra frase de Pedro Páramo: “No dejes de ir a visitarlo. Se llama de otro modo y de este otro. Estoy seguro de que le dará gusto conocerte”. También aplica para el golf.

Willebaldo Nava

Periodista deportivo

@willy_nava