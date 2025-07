The Open Championship es el padre de todos los campeonatos de golf. El que marcó el camino a mediados del siglo XIX. El test original, ese que perdura en el tiempo mientras renueva las tradiciones y los valores de nuestro deporte.

The Open representa al golf en su estado más puro. En cualquier otro Major, el frío, el viento o la lluvia pueden ser motivo de suspensión. Por estas tierras, son simplemente otro día más de golf. En el US Open —como en la mayoría de los torneos—, qué tan difícil se juega la cancha depende de la organización. En The Open, ese trabajo lo hace la madre naturaleza.

La R&A, entidad organizadora, ha salido solo tres veces de Escocia e Inglaterra en los 153 años del torneo. La R&A también regula el golf a nivel global (salvo en Estados Unidos y México, donde lo hace la USGA), y esta semana mandó un mensaje claro: la bolsa de premios fue la más baja de los cuatro Majors, incluso menor que la de algunos torneos de status elevado del PGA Tour o cualquier evento de LIV Golf. No hay que leer entre líneas para entenderlo.

En un momento en que el golf profesional está dividido y las discusiones giran sólo en torno al dinero, reconforta ver a una institución que sigue defendiendo los valores esenciales del juego.

En lo deportivo, no hubo sorpresas. Scottie Scheffler llegó como máximo favorito y grabó por primera vez su nombre en la codiciada Claret Jug. En febrero de 2022, el número uno del mundo aún no tenía triunfos en el PGA Tour. Menos de cuatro años después, ya construyó una carrera digna del Salón de la Fama.

No veíamos una hegemonía semejante en el ranking mundial desde Tiger Woods. Scheffler parece restarle importancia a sus logros cada vez que habla. Pero dentro de la cancha transmite otra vibra: la de un competidor voraz que ha ganado los últimos 10 torneos en los que llegó como líder después de 54 hoyos.

Un año que comenzó con el Grand Slam de Rory McIlroy termina con Scottie a sólo un US Open de conseguir la misma proeza.

El público más conocedor del golf se pone de pie para aplaudir al Champion Golfer of the Year. El trofeo más antiguo del golf hoy lleva el nombre de Scottie Scheffler. Y sería justo decir que está en las mejores manos.

Matías AnselmoComentarista de ESPN @matiasanselmo1