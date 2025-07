Se aproxima lo mejor

Empezamos la segunda mitad del calendario, en la cual el golf vive su mejor momento. El clima es ideal, lo que permite mejores condiciones en los campos, pero también es la etapa en la que se definen legados, carreras y oportunidades.

Antes de pasar a los últimos seis meses del año, me gustaría resaltar a los jugadores más destacados. Rory McIlroy, con tres victorias —incluyendo el Masters y The Players Championship—, ha sido el mejor, aunque desde su título en Augusta National, no ha podido recuperar el nivel con el que arrancó 2025.

A pesar de que el número uno del mundo, Scottie Scheffler, comenzó la campaña de forma discreta, ya se coronó en un Major (el PGA Championship) y suma otro par de triunfos.

Joaquín Niemann ha sido el mejor golfista de LIV, con cuatro victorias, y el mexicano Carlos Ortiz, con su cuarto sitio en el US Open y un campeonato en Macao, también ha lucido en estos primeros seis meses.

¿Qué se aproxima? La siguiente semana, en Royal Portrush, Irlanda del Norte, se jugará el último Major de la temporada: el Abierto Británico, en el que McIlroy, Scheffler y J. J. Spaun tendrán la oportunidad de sumar un segundo título mayor en el año.

A la LPGA le restan dos Majors por disputarse: el Amundi Evian Championship y el Women’s British Open. La mexicana Gaby López se encuentra en el puesto 43 de la lista de puntos.

En agosto arrancan los Playoffs de la FedEx Cup, que implementarán un nuevo formato para el Tour Championship: se eliminarán los scores acumulados del torneo final de la campaña y los jugadores competirán en igualdad de condiciones por el máximo premio de 25 millones de dólares.

En septiembre, iniciará la temporada otoñal del PGA Tour, pero también se celebrará la Ryder Cup, donde el equipo de Estados Unidos recibirá al de Europa, en una nueva edición de este campeonato. Los norteamericanos, luego de perder en Italia hace dos años, buscan revancha, mientras que el rival intentará conseguir su primer título como visitante desde 2012.

En octubre, se definirán los 20 jugadores del Korn Ferry Tour que ascenderán a la máxima categoría. Hasta el momento, los mexicanos Emilio González y Álvaro Ortiz marchan en las posiciones siete y 18, respectivamente, en la tabla de puntos. Será clave que mantengan el ritmo durante los 10 torneos restantes del calendario, para asegurar su estatus en la mejor gira del mundo a partir de 2026.

El PGA Tour regresará a Los Cabos en noviembre, con una nueva edición del World Wide Technology Championship at Diamante, el torneo más longevo del circuito en Latinoamérica.

Así que aún queda mucho golf, del cual todos podremos disfrutar.

Ramón Treviño

Editor Golf Shot

@ramontrevinof