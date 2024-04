¿Quién contra Scottie Scheffler en Majors?

El inicio de abril también marca la mejor época en el calendario del golf, con el arranque de los Majors. El primero —considerado por algunos el más importante— es el Masters de Augusta, que se disputa la próxima semana, con Scottie Scheffler como máximo favorito.

El estadounidense y actual número uno del mundo ha dominado 2024 dentro del PGA Tour. Hasta podría argumentarse que ni siquiera Joaquín Niemann, el mejor jugador del momento en el LIV Golf, podría con Scheffler.

Las estadísticas respaldan a Scottie. De ocho eventos disputados, ha ganado dos (Arnold Palmer Invitational y The Players Championship); terminó segundo en uno y Top 10 en otros cuatro, sin fallar algún corte. El fin de semana erró un toque que hubiera forzado el desempate con el alemán Stephan Jaeger, en un duelo que habría estado muy a su favor. El estadounidense lidera al circuito en golpes ganados, approach al green y greens-in regulation; es cuarto en efectividad desde el tee y ha mejorado en su punto débil, el putter.

Los números, el primer puesto en el ranking y los puntos dentro de la FedEx Cup, así como 11 millones 400 mil dólares acumulados en lo que va de la campaña, colocan a Scheffler como el gran favorito para llevarse su segundo Masters, y por qué no, pensar en los otros tres Majors: PGA Championship (mayo), US Open (junio) y The Open (julio).

A pesar de que se fue en blanco durante 2023, concluyó segundo en el PGA Championship, tercero en el US Open y décimo en el Masters.

Previo a su victoria en el Masters 2022, el texano venía enfilado con tres triunfos, y no tuvo mayor competencia para vestirse con el saco verde. En la actualidad, tiene un digno rival en el PGA Tour y otros tres en el LIV Golf, que podrían incomodarle.

Wyndham Clark, actual campeón del US Open, se perfila para ser el principal antagonista. El también estadounidense ya triunfó en la presente campaña (Pebble Beach) y terminó segundo en los dos eventos que ganó Scheffler.

Asimismo, en el circuito saudita están el ya mencionado Niemann, con dos victorias en la temporada; el cinco veces ganador de Majors, Brooks Koepka (segundo lugar en 2023); y el español Jon Rahm, quien intentará repetir la corona en el Augusta National, hito que no se ha logrado desde Tiger Woods (2001 y 2002).

Fuera de ellos, siempre hay quienes pueden ganar en cualquier momento dentro del PGA Tour, como Rory McIlroy, Xander Schauffele, Hideki Matsuyama y Viktor Hovland, mientras que en el b vienen a la carga campeones de Majors, como Cameron Smith, Dustin Johnson y Bryson DeChambeau.

Por lo pronto, Scheffler observa hacia abajo a su competencia.