¿Quién contra Nelly Korda en Majors?

Se viven mundos paralelos en el golf femenil y masculino, con los dominios absolutos de Nelly Korda en la LPGA y Scottie Scheffler en el PGA Tour.

Hace un par de semanas, en este mismo espacio, les presentamos el nivel competitivo y preponderante de Scheffler, número uno en el ranking mundial y quien se coronó en el Masters de Augusta, primer Major de 2024.

A partir de hoy, se disputa el primer certamen grande de la campaña femenil, con Korda como la máxima candidata a la corona de The Chevron Championship.

La estadounidense llegó a The Woodlands, Texas, con una racha ganadora de cuatro victorias en la misma cantidad de salidas, para empalmar la bocanada de la mexicana Lorena Ochoa durante 2008.

En caso de obtener la quinta, igualará el récord de otras leyendas: Annika Sorenstam (2004-05) y Nancy Lopez (1978).

Con apenas 25 años de edad, la hija del extenista checo Petr Korda ha acumulado 15 títulos en la máxima categoría, incluido un Major, el Women's PGA Championship de 2021, y va por su segundo, así como Scheffler hace unos cuantos días.

Hasta existen similitudes entre el Chevron Championship –que se mudó de California a Texas debido a un acuerdo con su principal patrocinador– y el Masters, al ser los Majors inaugurales en el calendario, y no cambian de sede dentro de Estados Unidos.

Para 2024, el certamen femenil elevó su bolsa a 7.9 millones de dólares, de los 4.8 mdd del año pasado, y el campo recibió una importante renovación, con un nuevo sistema de riego, y se reconstruyó cada green bajo los estándares de la USGA, con superficies más firmes y veloces.

Entre las golfistas que buscarán quitarle la buena racha a Korda se encuentran las tres mexicanas en la LPGA: Gaby López, María Fassi e Isabella Fierro.

A poco más de 100 días de París 2024. Ayer, los medios de comunicación aprovecharon para llenar la agenda sobre los 100 días que restan para el inicio de los Juegos Olímpicos 2024, pero hablaron poco del golf.

Para el tee inicial, del próximo 1 de agosto, faltan exactamente 105 días, y la delegación mexicana cuenta –hasta el momento– con cuatro representantes.

La capitalina Gaby López, la hidalguense María Fassi, el jalisciense Carlos Ortiz y el tamaulipeco Abraham Ancer, se perfilan –como hace tres años– para representar a México en el campo Le Golf National.

La clasificación para los Juegos Olímpicos se define el 17 de junio, en la rama varonil, y el 24 del mismo mes en la femenil, con base en las posiciones del ranking mundial, con un tope de 60 jugadores por cada rama y un máximo de cuatro por país.

Actualmente, las mexicanas se posicionan 27 y 43 en la lista de preclasificación, y no tendrían problema para llegar a París. Los tricolores, en los lugares 50 y 51, tienen altas posibilidades, pero no seguras porque, al estar en el LIV Golf, no reciben más puntos en el ranking mundial. Los mantendremos actualizados.