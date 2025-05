No invitan a la fiesta

El PGA Championship presumió su lista de 156 jugadores, 29 campeones de Majors y 14 ganadores del torneo. Es considerado por algunos como el mejor field del año.

Ni un solo mexicano estará presente en Quail Hollow para el segundo Major de la temporada, a disputarse la próxima semana. Carlos Ortiz y Abraham Ancer se mantienen como figuras relevantes en LIV Golf. El primero ha levantado trofeos y ha sido regular en un circuito que —guste o no— reúne a varios de los mejores jugadores del mundo.

Ortiz es noveno en la clasificación individual de LIV y ha ganado en el Asian Tour, que otorga puntos al ranking mundial y le extendió un boleto para The Open Championship, pero eso no bastó para ganarse una invitación al PGA Championship. Sí la recibió Rickie Fowler, quien no ha ganado en dos años y lleva una temporada para olvidar.

También fue invitado Tom McKibbin, joven norirlandés que juega en LIV, ocupa el lugar 115 del mundo y no tiene un historial particularmente brillante en Majors. Se habló mucho de él como el “heredero de Rory McIlroy”, pero no ha alcanzado resultados importantes recientemente.

No es que los mexicanos tengan garantizado un lugar por decreto, pero si el torneo está dispuesto a hacer excepciones (y claramente lo está), cuesta entender por qué esas cortesías no se extienden a jugadores como Ortiz o incluso Sebastián Muñoz, colombiano que es sexto en puntos en LIV.

En la lista también destacó Dustin Johnson, quien recibió una invitación especial, a pesar de no cumplir con los criterios de clasificación.

El PGA Championship siempre ha buscado una imagen para destacar entre los otros Majors. Lo más cercano que ha logrado es colocarse como el más abierto y el que da oportunidades a los profesionales del deporte. Continúa reservando un espacio para los profesionales de club que forman parte activa de la PGA of America. Este año, 20 PGA Professionals ganaron su lugar para competir en Quail Hollow, aunque será difícil que alguno esté en contienda el fin de semana...

Y, mientras, los representantes mexicanos fueron marginados en una de las vitrinas más importantes del deporte.

Ramón Treviño

Editor Golf Shot

@ramontrevinof