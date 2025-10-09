La puerta del golf a Latinoamérica

México goza de una situación geográfica privilegiada. El país ofrece una diversidad de terrenos que, llevados al plano golfístico, se traducen en riqueza excepcional.

Esa variedad natural ha impulsado un notable desarrollo en la arquitectura golfística nacional. Algunos de los mejores diseñadores en el mundo han dejado huella en México, creando verdaderas obras maestras que hoy figuran entre los campos más espectaculares del continente.

Un claro ejemplo es Los Cabos, que —en las últimas décadas— se ha convertido en el epicentro del golf en México y, quizá, toda Latinoamérica.

El Cardonal tiene un atractivo especial: Es el debut de Tiger Woods como diseñador de campos de golf. Su primer proyecto, inaugurado en 2014, aprovecha al máximo la topografía natural de las dunas que bordean el Pacífico.

Pero Tiger no está solo. Los Cabos reúne una constelación de nombres legendarios. En esta región, existen 19 campos de golf, todos firmados por arquitectos de prestigio internacional.

A escasos metros de Diamante, se encuentra Solmar Golf Links, obra del australiano Greg Norman, exnúmero uno del mundo. Su diseño serpentea entre dunas doradas que se asoman al océano, ofreciendo vistas espectaculares y una experiencia de juego que combina desafío y belleza natural.

Otro gigante que apostó por Los Cabos es Jack Nicklaus, ganador de 18 Majors y uno de los arquitectos más prolíficos. Su huella está presente en Quivira, Cabo del Sol y Puerto Los Cabos, este último con un recorrido híbrido de 27 hoyos: 18 diseñados por Nicklaus y nueve por Norman.

Del 6 al 9 de noviembre, el PGA Tour volverá a Los Cabos para disputar la tercera edición consecutiva del World Wide Technology Championship en El Cardonal. México contará con al menos cuatro representantes: Alejandro Madariaga y Emilio Gil, ganadores de las calificaciones nacionales; Emilio González, invitado por su posición como mejor tricolor en el ranking mundial y nuevo miembro del PGA Tour; además de un cuarto jugador, que será anunciado en los próximos días.

El torneo también contará con figuras internacionales, como J. J. Spaun, actual campeón del US Open y número siete del mundo, así como Ben Griffin, número 11 del ranking.

Con su mezcla de paisajes imponentes, hospitalidad de clase mundial y campos firmados por las leyendas del golf, Los Cabos se consolida como el escaparate perfecto del golf mexicano y la puerta de entrada al latinoamericano.

Abraham Neme

Director General GOLF SHOT

