¿Habrá Tiger Woods para rato?

Hoy, precisamente a un mes de cumplir 48 años de edad, el que probablemente sea el mejor golfista de todos los tiempos regresa a la acción, después de más de ocho meses de inactividad.

En este 2023, Tiger Woods ha participado únicamente en dos torneos: el Abierto de Los Ángeles y el Masters de Augusta.

El resto del año, el exnúmero uno del mundo estuvo sumamente ausente.

Hace un par de días, confesó sentirse en buen estado y nos dio un posible panorama de lo que pudiera ser su agenda para el próximo año. Por lo que dijo, esperamos verlo de febrero a julio, para seis torneos, uno por mes. Arrancaría con el Abierto de Los Ángeles, en Riviera CC, el campo que lo viera debutar. En marzo estaría jugando The Players Championship, torneo insignia del PGA Tour. En abril, iría a su “patio trasero”, el Augusta National, en busca de su sexto Masters. En mayo, seguiría el PGA Championship. En junio, el US Open en Pinehurst, y para julio volaría a Europa para la edición 152 de The Open Championship, en Royal Troon.

Esto —claro— en un escenario ideal, donde el desgastado cuerpo del veterano jugador logre recuperarse entre eventos.

Sabemos de la capacidad del Tigre y no sería sorpresa que, en caso de que logre jugar estos torneos, levante alguno de los trofeos.

Woods aprovechó también para manifestarse en desacuerdo por la manera en la que Jay Monahan, comisionado del PGA Tour, abordó los acuerdos de la posible alianza entre la gira norteamericana y el LIV Golf. No tanto por la alianza, sino por la falta de información que tuvieron los propios jugadores.

Este domingo, cuando termine el torneo, podremos tener un panorama un poco más claro del estado de salud del 82 veces ganador en el PGA Tour, pero lo que sí sabemos es que tendremos Tiger para rato, ya sea en los campos de golf —compitiendo contra los mejores jugadores del mundo— o de una manera activa, velando por los intereses de sus compañeros y de la gira que lo vio crecer, desarrollarse y triunfar como profesional.

Nos queda disfrutar este fin de semana su presencia en un torneo de golf y sentirnos afortunados de coincidir en una misma época.