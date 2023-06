Emiliano Grillo regresó a la luz

Mientras el mundo del golf se encuentra inmerso en una batalla que parece no tendrá resolución entre el PGA Tour y el LIV Golf, Emiliano Grillo también afronta la propia: contra él mismo. El argentino, luego de momentos difíciles y oscuros, volvió a ver la luz del día en el Charles Schwab Challenge de Fort Worth.

Para cualquier deportista de élite, verse lejos de su momento máximo es difícil. Les pasa a todos. Ejemplos sobran: Cristiano Ronaldo, Andy Murray, Dwight Howard, sólo por citar algunos. Grillo también puede ser considerado parte de esta lista, porque en 2015 se consagró campeón del Abierto de Frys en Napa, California, y se esperaba que diera el gran salto.

Aunque su salto no fue hacia arriba, sino barranca abajo...

Al año siguiente de su primer trofeo, jugó 25 torneos y apenas en dos finalizó en el Top 10. En la 2017-2018, elevó apenas la vara al terminar seis veces entre los mejores, mientras que en el CIMB Classic 2018 rozó la gloria al concluir en el segundo puesto.

“Mis errores, los acepto. Lo que no puedo superar es la frustración. No la aprendo a superar rápido, me tira para abajo. Tengo todas las herramientas, sé qué es lo que hay que hacer. Hay miles de maneras, pero espero tanto de mí que la frustración me supera”, dijo en 2020, mientras trabajaba con su psicólogo.

Pero de los golpes ha aprendido. Desde ese año, sumó tres subcampeonatos que lo potenciaron a ser quien es hoy. Los dolorosos segundos lugares en el John Deere Classic y 3M Open en 2022, lo hicieron crecer. También, haber caído en el ranking mundial (llegó a ser 23) y perderse torneos importantes, como el Masters de Augusta 2023.

La recompensa llegó en grande en Fort Worth y su sonrisa será difícil de borrar. Le espera un exigente calendario y la misión de mantenerse entre los mejores. Talento tiene, ya lo ha demostrado. Ahora, será el turno de reafirmar que está preparado para estos desafíos.

A los 30 años de edad, la carrera de Grillo comienza de nuevo. Con la cabeza alta y la vista puesta en sumar más trofeos. Como los que ha conquistado su amado River Plate dentro del futbol argentino.