El Saco Verde: Símbolo de Distinción

Ganar un saco es símbolo de éxito en el golf, y el más emblemático es el verde que —desde 1949— se otorga al campeón del exclusivo y prestigioso torneo The Masters at Augusta National. Jim Natz, comentarista de CBS y voz del certamen durante más de 40 años, afirmó que “es la recompensa más grande del golf. No se trata del dinero, se trata del saco verde”.

Esta prenda cuenta con un significado especial fuera de este deporte, ya que miles de personas —incluso las que ni juegan o tampoco son aficionados— pueden relacionarlo con el Masters. Como tal, se ha convertido en un símbolo de prestigio para Augusta National, Inc.

Según la Oficina de Marcas y Patentes de Estados Unidos (USPTO, por sus siglas en inglés), en febrero de 2019 Augusta National buscó la protección para “los colores verde y dorado, donde el verde se aplica al saco y el dorado a los tres botones de la cintura y los dos de las mangas en cada brazo del saco”, en relación con la promoción de productos y servicios mediante el patrocinio de eventos deportivos.

Durante el trámite, la USPTO denegó la solicitud por carecer de carácter distintivo. El problema era que las imágenes comerciales no son intrínsecamente distintivas y es necesario que el solicitante demuestre que la marca solicitada ha adquirido una distintividad secundaria.

Para superar la negativa, Augusta National presentó un escrito de pruebas de 220 páginas, con el que demostró el carácter distintivo adquirido por el saco verde.

Finalmente, el 3 de marzo de 2020, la USPTO otorgó el registro de marca para la imagen comercial del saco verde, ya que Augusta National logró probar la distintividad adquirida.

Todo lo anterior es un claro ejemplo de que detrás de la esplendorosa y famosa Magnolia Lane no solamente hay un torneo especial, sino también un gran cantidad de activos intangibles, protegidos para impedir su utilizacion indebida por terceras personas.



