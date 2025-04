El golf de élite regresa a la CDMX

Tuvieron que pasar cinco años para que el golf de élite regresara a la capital del país. Si bien, Mayakoba recibió a LIV Golf en las últimas dos temporadas, además de que Puerto Vallarta y Los Cabos han sido sede del PGA Tour en años recientes, desde 2020 —cuando se disputó el último WGC Mexico Championship en el Club de Golf Chapultepec— no se había celebrado un torneo internacional en la Ciudad de México.

LIV Golf aterriza por primera vez en la CDMX, donde este fin de semana se jugará la quinta etapa de la temporada, en el Club de Golf Chapultepec. El gran atractivo es, sin duda, la presencia de Abraham Ancer y Carlos Ortiz.

Uno de los principales temas de conversación esta semana es, sin duda, la altitud en esta ciudad. Un deporte que a nivel profesional suele practicarse cerca del mar, se traslada ahora a los dos mil 240 metros. La bola permanece más tiempo en el aire, por lo que las distancias pueden extenderse hasta un 25 por ciento.

Varias de las estrellas presentes ya conocen este campo, pues lo jugaron cuando formaba parte del Campeonato Mundial del PGA Tour.

Jon Rahm, actual referente del golf español, firmó en 2020 la ronda más baja registrada en El Chapu, con apenas 61 golpes. El estadounidense Dustin Johnson ganó en este campo en dos ocasiones, mientras que Patrick Reed y Phil Mickelson también se coronaron aquí.

Otro gran atractivo es el regreso de Bryson DeChambeau a suelo mexicano. Si bien, no ha tenido el mayor de los éxitos en el circuito saudita, en los Majors se ha convertido en uno de los grandes protagonistas en los últimos años. El actual campeón del US Open finalizó quinto en el Masters de Augusta, hace apenas dos semanas, y por momentos de la última ronda parecía que sería él quien se pondría el saco verde. Ha crecido de forma exponencial en redes sociales y, sin duda, es uno de los grandes referentes del golf actual, no sólo por su nivel de juego, sino por la conexión que está logrando con los aficionados.

Golf y fiesta es lo que nos espera el próximo fin de semana. Una visita que le hace bien a este deporte en nuestro país, y que —esperamos— inspire a las próximas generaciones.

Abraham Neme

Director General GOLF SHOT

@abrineme @golfshot_mx