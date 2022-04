El arbitraje sigue generando dudas, al igual que todo lo relacionado con el VAR, y a nadie le interesa mejorarlo, lo cual es muy grave. En el Tigres vs América estuvo Fernando Hernández, uno de los árbitros con mayor jerarquía, experiencia y estatus, pero no cumplió con las expectativas, más allá de que por ahí alguien saldrá a decir que es una “decisión correcta”, pero los que conocemos de arbitraje sabemos lo que pasó. El gol de Diego Valdés debió contar, porque no hay una razón para invalidarlo.



Lo más penoso es preguntarnos cuánta confianza podemos tener con los árbitros internacionales para los partidos importantes, como los que se jugarán en la última jornada, en los que se definirán posiciones y hasta el pago de la multa por terminar en los últimos lugares en la tabla de cocientes, lo cual es una situación determinante.

El tema es qué árbitros tienen la capacidad para dirigir estos encuentros, porque han dejado mucho qué desear Hernández, Fernando Guerrero, Marco Antonio Ortiz, Luis Enrique Santander, César Ramos y Jorge Pérez Durán, pero también los jóvenes, lo cual resulta muy triste y preocupante.

