Se la llevan tranquila

Por lo que pudiera pensarse, el arbitraje en los cuartos de final, ha sido bueno. Sí, los silbantes siguen siendo VARdependientes, pero esto no ha provocado que un equipo sea perjudicado como para culpar a los árbitros de su eliminación.

En los juegos de media semana, el Gato Marco Ortiz, aprovechó que América masacró al Puebla y todo fue tranquilo. Víctor Cáceres fue al Monterrey vs Cruz Azul y siendo joven lo hizo bien.

En el Toluca vs Santos, Diego Montaño se enoja, se molesta, el arbitro debe de ser autoridad no autoritario. Fernando Hernández la tuvo complicada en el Tigres vs Pachuca, pero creo que tanto él como el VAR, cumplen con su función.