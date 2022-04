Esta semana, hay dos temas importantes que tocar. El primer es la designación de Eduardo Galván Basulto para el juego pendiente entre el Toluca y el Monterrey, porque la mayoría de los partidos para los que se le había tomado en cuenta era en funciones dentro del videoarbitraje. De repente, lo pusieron a arbitrar, y obviamente hizo el espectáculo de su vida. Eso demuestra lo que hoy en día es la Comisión de Arbitraje, porque no hay planeación.

Eduardo Galván es un árbitro que ya tiene muchos años dirigiendo en Primera División y no hay un seguimiento con los jóvenes, lo cual es lamentable. El otro tema que quiero tocar es lo sucedido en el Atlas vs Necaxa, con Jorge Antonio Pérez Durán, quien también es un árbitro con experiencia en la Primera División. Al minuto 63, lo mandan llamar para sancionar una mano dentro del área.



Pero el problema es que si los que dirigen el VAR dicen que ese tipo de jugadas deben sancionarse como mano, qué triste, qué pena y qué lamentable, porque si estamos ante una situación muy diferente a lo que pensábamos que sí iba a poder hacer el VAR, que es una herramienta extraordinaria para quitar las injusticias arbitrales. Cómo se ve que nunca han estado en una cancha y pareciera que los que hoy dirigen esto, no tienen ni la menor idea de lo que es jugar un partido de futbol.

Galván Basulto y Pérez Durán volvieron a demostrar lo mal que está la Comisión de Árbitros. Al primero lo ponen a arbitrar después de tantos meses, y para acabarla en un partido tan complicado, como lo fue este Toluca vs Monterrey. Te das cuenta de que los que hoy están a cargo no tienen ni la más remota idea de lo que es conducir una Comisión tan importante en el futbol mexicano. En cuanto a lo demás, seguimos viendo errores generalizados en todos los partidos.

No hay una coordinación, el videoarbitraje dice una cosa... De repente, les dicen que vayan a revisar tal o cual jugada. Los árbitros, lejos de mostrar mejoría, dan qué pensar en el aspecto negativo. Uno ya no quisiera estar hablando así de ellos, pero la coordinación que hay ente los que están en la cancha y los del VAR es totalmente nula. La inoperancia e ineficacia cada vez es más fuerte. Ojalá que alguien tenga la capacidad para poder mover esto, porque ya no se puede más. Es un desastre.

