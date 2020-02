En verdad, uno no sabe lo que está pasando con los árbitros y el VAR. No se sabe de quién es el problema, pero se está agudizando.

El San Luis-Chivas es el ejemplo más claro. Algo está pánsado, alguien no está haciendo bien su trabajo. No sé si los instructores, los de la Comisión de Arbitraje o de plano la Federación Mexicana de Futbol. Ver a Fernando Guerrero haciendo uno de sus partidos que le he visto es de pena.

El VAR se está metiendo en cosas que no debe meterse. En el Atlas-Xolos, lo que hace Jorge Isaac Rojas es increíble. A los de Tijuana se les marca una mano fuera del área de la que se deriva un gol, e Isaac Rojas no recibe invitación para ir al VAR, a hacer justicia.

En el América-Juárez, Adonai Escobedo se está tirando a la cómoda, que allá arriba le saquen el buey de la barranca y nadie hace nada. Que hagan un curso, que cambien instructores, provoquen el cambio.

Lo mejor se vio en el Santos Puebla, Oscar Macías es un chico al que hay que darle más entrada, porque prefiero que un joven que tenga limpia la conciencia y que esté dirigiendo partidos importantes, a estos hombres que están mostrando incapacidad. A Jorge Isaac Rojas le quitaron el gafete por malo y lo siguen poniendo a arbitrar.

