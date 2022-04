Aunque algunos trabajos arbitrales muestran cierta mejoría, existen otros que muestran las graves carencias que tiene la Comisión , porque resulta inaudito lo que sucede con algunos de los elementos a los que, sin duda, deberían capacitar mejor.

La semana anterior expliqué lo mal que se había visto Eduardo Galván Basulto en el partido Toluca vs Monterrey, pero lo que hizo este fin de semana en el León vs Puebla no tiene nombre. Más allá de que las tarjetas fueron inventadas para que el árbitro controle a los jugadores, no puedes dirigir un partido con base en éstas, porque lo único que refleja es una impresionante falta de autoridad y personalidad.



El sábado, en el estadio León, Galván Basulto mostró 12 tarjetas amarillas a futbolistas, una más a Nicolás Larcamón —técnico del Puebla— y cuatro rojas... Un reverendo caos, indigno de la Primera División. Es increíble que árbitros como él sigan equivocándose, porque no se trata de ningún jovencito que va empezando su carrera.

Al contrario, es un hombre que tiene mucha experiencia y debe mostrarla en un partido como éste, porque eso de amonestar y expulsar a diestra y siniestra sólo habla —insisto— de que no tiene la capacidad ni autoridad necesarias para estar en la Liga MX. Por si alguien tenía alguna duda, quedó perfectamente claro por qué no cuenta con gafete internacional.

Otro personaje que cada semana demuestra que ya no tiene mucho por hacer en la Primera División es Luis Enrique Santander, a quien el videoarbitraje volvió a componerle la plana en una situación que parecía bastante sencilla.

Puedes leer: "José Mourinho homenajea a Diego Armando Maradona"

Resulta inverosímil que un árbitro como él no vea la mano tan clara del jugador de Tijuana que derivó en el penalti que significó la tercera anotación del América. Sí, al final estuvo bien marcada, pero gracias al VAR. Si no existiera esta maravillosa herramienta —la cual pocas veces utilizan bien— se habría cometido una injusticia contra el América y quizá el cierre de ese partido habría sido distinto.

En contraparte, Jorge Antonio Pérez Durán ahora sí tuvo un buen trabajo en el Cruz Azul vs Guadalajara, aunque en buena parte se debió a que los jugadores se dedicaron a hacer lo suyo, salvo Alexis Vega, quien fue perfectamente expulsado por agredir a un rival.

[email protected]