Termina una fecha más de esta importante Liga Mexicana, con más oscuros que claros en el arbitraje. En el Tijuana vs Chivas, Marco Ortiz Nava, ni aún viendo en el VAR la jugada fortuita en la que se lesiona al jugador de Guadalajara, corrige, y deja la tarjeta roja. Con la capacidad que dicen tener al ser Gafetes FIFA, deben mostrar un criterio diferente.

En el Monterrey vs América, Jorge Isaac Rojas ya sólo está por estar. El VAR le tiene que sacar de todos los problemas que se le generan, hasta flojera le da ir a ver si la pelota está dentro de la zona del tiro de esquina. Fue un trabajo mediocre como ha sido toda su carrera.

César Arturo Ramos: su asistente ya había dado un gol por bueno y el VAR se lo salvó, pero eso no quiere decir que esté bien. Luego, dejó pasar un claro codazo. Si sigue en ese nivel, pronto dejará de ser gafete Internacional... Y quiero tomar un tiempo para hablar de Alejandro Funk, un chico que tiene pocos partidos enPrimera y me encantaría que sustituyera a los internacionales que ya no tienen el deseo ni las ganas de trabajar. Fue el mejor de toda la jornada y lo demostró en un juego bravo como lo fue el Juárez vs Santos. Prefiero ver a estos jóvenes luchando por destacar y que se equivoquen que a los llamados “consagrados” que sólo desean seguir cobrando.

[email protected]