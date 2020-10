Los árbitros, una calamidad en la Liga MX

El arbitraje del futbol mexicano no tiene la capacidad para estar a la altura de lo que se le exige, pero da la impresión de que están satisfechos quienes se encuentran al frente de ellos y eso preocupa.

En el encuentro Mazatlán FC vs Monterrey, Isaac Rojas volvió a demostrar que ya debe dar las gracias a esto. En el Tigres vs FC Juárez, Jorge Pérez comprobó que no tiene la capacidad necesaria para estar en el Máximo Circuito.

Ojalá que pronto la gente que tiene la necesidad de contar con mejores arbitrajes tome la decisión de que cambie esto. Se enojan porque un silbante (César Ramos) platica con un técnico (Miguel Herrera), pero no toman las determinaciones adecuadas.