Después de ver lo sucedido en la Jornada 12 del Clausura 2022 y en el marco del Sorteo Final rumbo a la Copa del Mundo, vuelven a existir grandes preocupaciones en el tema futbolístico y en el tema del arbitraje.

Por México, es sabido que César Ramos (quien ya fue mundialista), Fernando Guerrero y Fernández Hernández son los silbantes elegidos para cumplir con el ciclo rumbo a Qatar 2022, pero que últimamente han caído en un bache que pudiera afectarles en la búsqueda de los lugares en el Mundial.

César Ramos es uno de los árbitros avanzados para repetir en el Mundial qatarí, pero ha dejado mucho qué desear. Es un silbante que, como los otros dos en la terna, se está poniendo comodino y todo se lo está dejando al VAR. Hoy por hoy, ya no hay ese compromiso y entrega que se veía, y en el Atlético de San Luis vs Mazatlán FC no fue la excepción, luego de que tuvo algunos errores.

Por otra parte, Fernando Guerrero, que estuvo en el FC Juárez vs Pumas, tuvo otro flojo trabajo al estar en situaciones muy parecidas y en jugadas similares como un penalti al final del partido que ni si quiera necesitaba VAR y no marcó nada. Tiene que ser un árbitro con mayor calidad y personalidad si es que quiere ir a Qatar.

Finalmente, Fernando Hernández tuvo participación en el Toluca vs Puebla y volvió a fallar al tener que mostrar la jerarquía que se supone ha ganado en algunos momentos importantes del partido. A este hombre le hace falta mostrar en el terreno de juego esa personalidad para imponerse como autoridad.

Así que, los tres árbitros de nuestro país con la opción de ir al Mundial están en bajo nivel, lo que tampoco sorprende, ya que entre la mala instrucción, el conformismo y la incapacidad de ver que algo no está bien, siguen en ese camino a Qatar 2022 por la libre.

A los silbantes mexicanos les pasa lo mismo que a la Selección Nacional; ambos tienen mucho por hacer de cara a la Copa del Mundo, para ganarse su lugar, o de lo contrario se quedarán en el camino.

