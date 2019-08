La jornada menos mala

En el Morelia vs Monterrey, Luis Enrique Santander prácticamente no tuvo problemas. Los líos más grandes nuevamente fueron de Marco Antonio Ortiz, quien —en el Tijuana vs Pumas— dejó entrever que puede utilizar el videoarbitraje cuando quiere, como quiere y en favor de quien quiere.

Por otra parte, en el Veracruz vs Atlas, César Ramos no quiso revisar jugadas que parecían muy claras. Por sus pistolas, no lo hizo.

Este sistema, lejos de generar tranquilidad, seguridad y —sobre todo— justicia, crea mucha suspicacia.

Eduardo Galván, en el Cruz Azul vs FC Juárez, no estuvo del todo mal su trabajo. Óscar Mejía, en el Tigres vs Necaxa, tampoco.

Fernando Hernández, en el Guadalajara vs Atlético de San Luis, fue el árbitro con más errores, porque hubo entradas fuertes de Oribe Peralta y Alan Pulido, pero no tuvo decisiones importantes. Ya tiene el gafete internacional, pero le está quedando grande.

Isaac Rojas, en el Toluca vs América, no tuvo un partido con problemas. En el papel, parecía el juego más conflictivo, por todo lo que representa esta rivalidad, pero Rojas sacó un encuentro limpio, en términos generales.

De las cuatro jornadas disputadas, ha sido la menos peor.

[email protected]