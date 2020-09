En México, dirigen los del VAR

Los árbitros solamente pitan, y quienes dirigen los partidos son los del VAR. El problema es que lo están haciendo bastante mal. No tienen la instrucción adecuada.

En el Cruz Azul vs América hubo dos jugadas en las que Jorge Pérez debió, por lo menos, ir a corroborarlas al VAR.

Lee también: Miguel Herrera revienta a la Selección Mexicana y los culpa por lesión de Ochoa

En el Guadalajara vs Mazatlán FC se vio que Adonai Escobedo grita, hace berrinche... Pide a gritos que le quiten el gafete internacional, porque uno no entiende ciertas decisiones.

En el Monterrey vs Tigres, Óscar Mejía no tuvo alguna jugada polémica, lo que no quiere decir que lleve un buen arbitraje. Lo que pasa es que no hay situaciones que lo pongan a prueba, porque ahí es cuando se ve al silbante.