En la Liguilla , los árbitros continúan siendo dependientes del VAR. El problema es que unas jugadas sí se marcan y otras no. El Puebla fue el equipo más afectado, porque en la ida le marcaron un penalti que no existía, y en la vuelta contra el León le dejaron de señalar uno muy claro en su favor. El árbitro de ese partido fue César Arturo Ramos Palazuelos.

En el Cruz Azul vs Tigres de ayer, había elementos clarísimos para decir que había un penalti para los visitantes y después el silbante Marco Antonio Ortiz señaló la falta fuera del área, pero el contacto —por lo menos— fue en la línea y es parte del área.

Puedes leer: "Lo barato que es dirigir y jugar en el América"

La verdad es que no esperábamos más del arbitraje mexicano, porque esa fue la realidad de lo que vimos durante todo el torneo, pero —al final— no se puede decir que los equipos que están en semifinales no lo hicieron por méritos propios.

En el Clásico Nacional, el Guadalajara hizo una extraordinaria serie contra el América y —en general— los árbitros estuvieron muy bien y no influyeron en ambos marcadores.