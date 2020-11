La Jornada 17 fue muy preocupante para los árbitros, porque no hay alguna señal de mejoría. En el Tigres vs Atlas, Jorge Isaac Rojas señaló un fuera de juego en el gol de André-Pierre Gignac, y se ve claramente que no hay absolutamente nada.

En el Guadalajara vs Monterrey, Fernando Hernández dejó de marcar un fuera de lugar clarísimo de Oribe Peralta, en la jugada que terminó con el segundo gol de las Chivas. Además, siempre marcó a la ligera, esperando que el VAR lo ayudara de manera divina.

Como diría Miguel Herrera, director técnico del América, pareciera que los del VAR están comiendo tortas. En el Puebla vs Atlético de San Luis, Marco Antonio Ortiz se salvó... Y fue de los pocos. La jornada anterior fue medianamente bien dirigida, pero esta estuvo muy mal.

A unos, el VAR los salva y a otros... Ya no saben ni cómo defenderse de lo que emana de la cabinita. El repechaje está en puerta y el arbitraje, lejos de ser algo que nos tranquilice, nos preocupa, pero pareciera ser que sólo a los que estamos viendo la realidad del arbitraje mexicano.

Los que están dentro siguen con la misma tónica: sin importarles qué es lo que pase. Lo peor es que todos ya nos acostumbramos a que no pase absolutamente nada.

