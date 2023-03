El arbitraje no mejora en el Clausura 2023

En el Necaxa vs Tigres, Fernando Hernández volvió a mostrar errores muy puntuales, no se le ve mejoría, trabajo, hambre. Tal como también se vio Fernando Guerrero en el León vs Atlético de San Luis, en el que estuvieron muy bien sus árbitros asistentes.

En el Mazatlán FC vs Cruz Azul, Rafael López volvió a enseñar progesos y ojalá que siga por ese camino.

En el Tijuana vs Atlas, Daniel Quintero hizo un buen partido.

En el América vs Pachuca, Adonai Escobedo mostró la realidad del arbitraje mexicano, porque no hubo coordinación con sus asistentes ni con el VAR.

En el Guadalajara vs Santos, a Víctor Cáceres se le fue un penalti, lo cual está mal, porque son jugadas claras.