El arbitraje no mejora con Archundia

Volvemos a pensar que no hay una secuencia con lo que está pasando en el arbitraje. Preocupa lo que está pasando con César Ramos y Fernando Guerrero, quienes son los que van a representar al futbol mexicano en el próximo Mundial. En esta Fecha 4, ya no salió a dirigir Adonai Escobedo, quien no lo merecía desde la primera.



En cambio, Jorge Pérez Durán se ha equivocado mucho y a él lo siguen designando. Es triste y lamentable, pero no podemos decir que el arbitraje ha cambiado. Entendemos que, de la noche a mañana, no se van a modificar 15 años de la mala conducción en el arbitraje, pero lo más importante es la mentalidad y esa lamentablemente sigue igual.