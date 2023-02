El arbitraje no deja de presentar problemas

En el Puebla vs Cruz Azul, la Comisión de Árbitros recuperó a Eduardo Galván, después de varios meses de no utilizarlo como central. Había estado más como VAR, y volvió a demostrar que ya no puede dar algo más dentro del terreno de juego. Aunado a eso, lejos de ayudar, este tipo de silbantes pueden tapar a jóvenes que puedan tener mucha más capacidad y futuro, que es lo que necesitamos hoy en día.

Actualmente, no vemos a árbitros con futuro, y si ponen a gente como Galván, quien tenía muchos meses sin trabajar como central, es muy difícil.

Durante la jornada doble, trabajó gente como Édgar Morales e Ismael López, y qué bueno que les den la oportunidad, pero ellos deben tomar las riendas de su partido.

En el Pumas vs Guadalajara, Marco Antonio Ortiz dejó mucho qué desear. Se vio muy confiado en su experiencia, pero volvió a tener un partido en el que no tomó las mejores decisiones para lo que se le presentó.

El problema es que no dejan de presentarse errores y eso es negativo, porque hoy en día hay muchas herramientas.

Antes, un error e costaba no pitar en la siguiente jornada y —cuando volvías— salías como león a hacer bien las cosas. Hoy, la Comisión de Árbitros está muy relajada y ves a los más experimentados en el mismo nivel, sin querer mejorar, todo se lo dejan al VAR.