Dudoso arbitraje en el Toluca vs Chivas

En cuanto al arbitraje, lejos de ver mejorías, observamos más preocupación por el trabajo de los silbantes.

En el Toluca vs Guadalajara, César Ramos no tuvo ayuda del videoarbitraje, porque hay dudas en el penalti que ya no se marcó en favor de las Chivas y en el gol invalidado a este mismo equipo.

Nos encantaría saber qué es lo que ven, escuchar las grabaciones, para saber qué es lo que sucede, porque lejos de ayudar, meten en conflicto al árbitro central.

En el FC Juárez vs Cruz Azul estuvo el joven Brian González, quien tiene calidad, pero no cuenta con instrucción.