Siguen pesando mucho las decisiones que toman los árbitros, pero mucho más las que se dictaminan desde el VAR, porque César Ramos (en el Guadalajara vs Pachuca) marcó un penalti inexistente y llegaron a corregirlo. Después hubo uno muy claro y no se señaló, por lo que se generan suspicacias sobre cuándo sí y cuándo no, porque era en favor de las Chivas.

En el Tigres vs Monterrey, Marco Ortiz tuvo un muy buen trabajo.