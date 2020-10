Han pasado 21 días desde que el Mazatlán FC vs Cruz Azul convulsionó al arbitraje mexicano. Bastó una jugada que desató una alta e intensa polémica arbitral, aunque no debió ser de esa forma. Pero no fue solamente en nuestro país. El primer gol de Jonathan Rodríguez se produce tras la ejecución de un penalti en el que el uruguayo golpea en dos ocasiones la pelota.

Penalti que podría ser catalogado como el más polémico en la historia del futbol mexicano y del que se desprendieron críticas, cuestionamientos y también defensores para la Comisión de Árbitros. Horas después, reaccionó la comisión por conducto de su vocero no oficial: Eduardo Brizio (hermano del presidente del organismo), quien —a través de su cuenta de Twitter— comenzó con lo que después se convertiría en la versión institucional.

“¿Saben quién es David Elleray? Es la máxima autoridad del International Football Asoc. Board (órgano encargado de velar por el cumplimiento de las reglas). Ya se le consultó la jugada de la ejecución del penal de Cruz Azul y respondió que: “el gol es legítimo y no hay infracción”, posteó este hombre, quien suele ser más bravo en la defensa del trabajo de esta administración que el propio presidente.

Días después, en charla periodística —grabada— con el propio Arturo Brizio, nos reconoció que buscaron a funcionarios de la FIFA y, aunque fuera de madrugada en Zurich o que los sábados no trabajan, les dieron respuesta inmediata y por escrito. Aquí, las preguntas y respuestas al respecto: —Al momento en que publicas la explicación de la jugada, hay algunos analistas que aseguran que no debió contar y ser tiro indirecto.

¿Esta situación no te llevó a recapitular e incluso a pensar en no defender lo indefendible? —Está dividida la opinión... Tenemos acceso directo con la gente de FIFA, les mandamos la jugada e inmediatamente nos contestaron que era perfectamente legal. El tema reglamentario no lo podemos estar discutiendo... No quiero ser necio, es lo que dice la regla y lo que establecen FIFA e IFAB. —¿Es posible que publiques ese comunicado?

Sin dudar de lo que dices, pero ¿lo podemos conocer? Porque es una gran prueba. —Seguramente, en el próximo comunicado de la nueva revisión de las jugadas pondremos el apartado de ese texto. Dicha revisión se publicó el 22 de septiembre, y nada. De esta repuesta, han pasado 21 días y siguen sin publicar ese papel que mandó la FIFA, el que presumieron desde el Twitter y minimizaron la crítica, asegurando que no se conocía al funcionario en cuestión.

Sólo fue dar atole con el dedo a los presidentes de clubes de que todo era correcto, para decir que nunca se equivocan y seguir con su defensa sin autocrítica, sin transparencia, ahora que es la palabra de moda. ¿Por qué no enseñar ese papel, si no se trata de un secreto de estado y cuando es un méndigo penalti? Pareciera que usan la estrategia de dejar pasar el tiempo para que se nos olvide, pero eso no pasará, ya que la situación no dejará de existir. Pasará la Fecha FIFA, regresará la Liga MX con la Jornada 14. ¿Será que después de 21 días, más los que se acumulen, publicarán la respuesta de FIFA?

