Carlos Vela a la Selección

Se han vuelto cotidianas las buenas actuaciones de Raúl Jiménez, Jesús Manuel Corona e Hirving Lozano. Tienen alto nivel de competencia y son la gran esperanza de Gerardo Martino para llegar a Qatar con una delantera de mucha capacidad.

Pero a ellos se les debería sumar Carlos Vela, jugador que estuvo ausente por lesión y que regresó ayer en el Clásico del Tráfico como suele hacerlo: con liderazgo, capacidad y gol. Vela decidió no volver a portar la camiseta de México, por eso Matino debe concentrarse en regresarlo a la Selección. Es una pieza indispensable, aunque fue parte del fracaso en Rusia. Es mucho más que cualquiera de los que han ido a esa posición desde su salida; por eso, Tata tendría que plantearse ese objetivo.

Pero no sólo para el Mundial, también para la eliminatoria de Concacaf. Hace cuatro años, hubo factores que no hicieron tan compleja las visitas mexicanas; desde una selección salvadoreña que estaba destrozada por grillas internas; Honduras, que cambió el horario del partido y ese día ni se llenó el estadio y ni calor hacía, o en Columbus, en plenas elecciones de Trump vs. Clinton, y la atención del estadounidense estaba en eso, no en el campo del Crew, con una selección metida en profunda crisis por la pésima gestión de Jürgen Klinsmann, o en Costa Rica, donde la tranquilidad de los resultados caseros le dio ecuanimidad.

Puedes leer: "Así fue el golazo de Carlos Vela, tras dos meses de lesión"

En Panamá inició el clasificatorio y no pudo ganar. Es decir, fue atípica esa eliminatoria. Por eso, los mejores mexicanos —por nacimiento o naturalización— deben ir a la Selección, y Carlos Vela es uno. Claro que es válido renunciar al equipo y sus razones tendrá; una ya añeja, cuando fue sancionado por seis meses —junto a Efraín Juárez— por la fiesta que organizaron en Monterrey. Debe ser frustrante recibir un castigo, cuando la mayoría de jugadores estuvo ahí y no fueron tratados con la misma vara.

Claro que Vela tiene razón en estar molesto con el futbol mexicano, pero ya son otros directivos, otros compañeros (ya no están Chicharito, Maza Rodríguez, Giovani, Márquez, quienes fueron multados, pero no sancionados). Hoy, el liderazgo debería recaer en él. Gerardo Martino no puede dejar de intentarlo, es una obligación inherente a su puesto, no debe existir pretexto. Nada pierde, y ganaría mucho si volvemos a ver a Vela con el uniforme de la Selección Mexicana. Para qué regalar y minimizar rivales. No es válido, y sí es indispensable, tener a lo mejores en el equipo que busca el anhelado quinto partido en la Copa Mundial Qatar 2022.

@gvlo2008 - [email protected]