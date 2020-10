Año y medio después, Gerardo Martino conoce a sus verdaderos "enemigos"

Cual vil mercado sobre ruedas, si no hay de una cosa habrá que llevarse otra. Así fue la convocatoria de Gerardo Martino después del anticlimático partido de anoche ante Guatemala. Negociada, demasiado negociada.

No hay una figura ejecutiva en la Femexfut para poner orden en esto; los intereses y caprichos están por encima de las ideas y la planeación. Miguel Herrera y Ricardo Ferretti, muy por encima de Gerardo Torrado, hicieron lo que se les pegó la gana y se quedaron con los futbolistas que quisieron, pese a que estaban programados para viajar hoy a Países Bajos.

No hubo liderazgo desde las oficinas del Centro de Alto Rendimiento, porque esto no se debe negociar con los equipos; ellos siempre querrán que sus futbolistas se queden, que no viajen, que no vayan a Selección. Eso es una realidad, es incómodo para quien les paga quedarse sin ellos cuando más los necesitan. Era desde las oficinas de la Liga a las de la Selección Nacional. Desde que se anunció que acudirían a Ámsterdam, quien sabe un mínimo de este deporte tendría que imaginar que el entrenador nacional no iba a querer llegar con un día de anticipación a Europa y jugar contra una potencia. Entonces, el viaje sería en plena Jornada 13, la que así planificaron en la Liga MX.

Reprogramar algunos partidos de los afectados hubiera sido lo correcto. Incluso, adelantarlos y que —en lugar de no ir a jugar contra Países Bajos y Argelia— que no lo hicieran ante Guatemala, rival que no sirvió para maldita la cosa. Pudieron haber jugador ayer, hoy y viajar sin problemas a Europa. Ahora, si era muy precipitado, entonces están abiertas las fechas de la final de Copa MX, porque el 21 de octubre y 4 de noviembre habría espacio. Es cuestión de voluntades, de trabajar por el bien del futbol mexicano y no dejar esta pésima imagen directiva, tanto de la dirección de Selecciones, como de la Liga MX. Insisto, los equipos siempre tratarán de negociar a su favor, y hacen bien.

Así, América, Chivas, Cruz Azul y Tigres lograron que algunos de sus futbolistas importantes se quedaran en México para jugar la Jornada 13 y viajaran después o de plano no hacer el traslado a Europa. Ahí están los casos de Henry Martín, delantero americanista que viajará el domingo. Otros ya no irán, como el caso de Carlos Salcedo de los Tigres, gracias a que el Tuca Ferretti exigió que no fuera a los Países Bajos.

Hasta ahora es cuando Martino tendrá un panorama más claro de cómo se trabaja en el entorno de la Selección Nacional, pero bajo los caprichos de los entrenadores y los clubes. Se le acabó la luna de miel al Tata, quien ya va conociendo a sus más grandes rivales de cara a la eliminatoria y que no tienen que ver con los que enfrentará en la cancha.

LEER MÁS: Sorpresas en la convocatoria de México para partidos en Holanda