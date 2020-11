El intrascendente futbol mexicano

Sorpresa sería que se hablara del futbol mexicano en el mundo. Es un hecho que nuestra Liga no le interesa a los europeos, a los asiáticos, a los africanos, a los de Oceanía; y, si no fuera por nuestros paisanos, tampoco en Norteamérica. En el cono sur, medianamente resulta atractiva por la cantidad de futbolistas de esa región que juegan en nuestro país.

La declaración de Guillermo Ochoa no es nueva. Desde hace tiempo, se repite una y otra vez, pero los dirigentes no hacen gran cosa por ponerla a la vista del planeta. Tiene razón el guardameta del América, se vive en una “burbuja”, en la que se piensa que el futbol mexicano es de los mejores, y no es cierto.

Estar fuera de la Copa Libertadores y de la Copa América le restó un universo de ojos a nuestro balompié. Salimos de la escena internacional para ajustarnos al mandato de la Concacaf, la zona con el nivel de futbol más bajo del planeta. A México, en el plano mundial, sólo se le ve —a nivel Selección Nacional— en una Copa del Mundo y en los escasos partidos amistosos contra equipos de primera línea. Es la única referencia para otros países y aficiones; a nivel de equipos, el Mundial de Clubes, en el que regularmente damos vergüenza.

El mundo está abierto a la tecnología, a las plataformas digitales para vender un producto, y a eso deben apostarle los que deciden los rumbos del futbol nacional. Necesitan mostrar el producto, venderlo, abrirlo, para que lo conozcan y despierte interés; de otra forma, seguirá anquilosado en la maldita burbuja. Besos y abrazos para todos.

