Edomex a Morena, Coahuila por la continuidad

La jornada electoral para elegir gobernador en Coahuila y en el Estado de México resultó como se había vaticinado: Manolo Jiménez de la alianza PAN-PRI-PRD ganó con una amplia ventaja en Coahuila y Delfina Gómez será la primera mujer en gobernar la entidad más poblada del país y la primera en lograr la alternancia.

Contrariamente a lo ocurrido en 2018, 2021 y 2022 no se registraron hechos de extrema violencia. En contraste, como en el pasado, hubo un sin fin de evidencias de compra de votos y delitos electorales, que seguramente quedarán en la absoluta impunidad.

Coahuila y el Estado de México nos muestran dos realidades muy diferentes:

1. Coahuila apostó por la continuidad, el virtual gobernador electo demostró apertura con la sociedad y transparentó su plan de seguridad. Recibirá un estado en condiciones privilegiadas -si lo comparamos con el resto del país-, en seguridad y justicia, la fiscalía estatal es una de las más sólidas y la zona metropolitana de La Laguna cuenta con una fuerza policial muy efectiva.

2. En el Estado de México el electorado eligió a una candidata con hechos probados de corrupción y desvío de recursos, tanto en su paso por la presidencia municipal de Texcoco, como por la Secretaría de Educación Pública (SEP). En Texcoco les quitó el 10% de su salario a los empleados del municipio y la Auditoría Superior de la Federación demostró que cuando Delfina lideró la SEP, la desfalcó por 800 millones de pesos. Gómez nunca negó los hechos, simplemente responsabilizó de éstos a su partido. Como candidata, Delfina exhibió una severa ignorancia sobre los problemas de seguridad de la entidad, no cuenta con un plan específico para atenderlos y rechazó trabajar de la mano de la sociedad civil.

Indudablemente resultará más fácil gobernar para Manolo que para Delfina. El trabajo que las autoridades coahuilenses -construido con los empresarios y la sociedad civil-, han llevado a cabo en la última década, permitió que Saltillo y Piedras Negras se encuentran entre las 5 ciudades más seguras del país.

Coahuila es la segunda entidad con menos homicidios dolosos y robo de vehículo; la cuarta con menos feminicidios y robos con violencia; la sexta con menos extorsión y los homicidios culposos, los secuestros, los robos a negocio, a transeúnte, en transporte público y la violación se posicionan entre el lugar 24 y 19 de las entidades.

Los retos que enfrentará Manolo se centran en el narcomenudeo y la violencia familiar -que ocupan el segundo y tercer peor lugar a nivel nacional-, la migración hacia los Estados Unidos -los migrantes son víctimas de la delincuencia común, organizada y de la corrupción de autoridades-, y en el sistema penitenciario -la infraestructura tecnológica es incompleta y hay un importante déficit de recursos humanos, la entidad ocupa el segundo lugar a nivel nacional según la cantidad de internos por custodio-.

Para fortalecer el plan de seguridad que Jiménez nos presentó al Observatorio Nacional Ciudadano, le sugerimos diseñar indicadores que estén claramente relacionados con los objetivos planteados en sus propuestas; implementar políticas específicas en materia de búsqueda e investigación de personas desaparecidas; incrementar el presupuesto destinado a la seguridad mediante recaudación local -para resolver los deficientes recursos federales- y fortalecer el servicio profesional de carrera para el personal de la policía y fiscalía estatal.

El caso del Estado de México es mucho más complejo. Naucalpan se posiciona como uno de los 5 municipios más inseguros del país y el Edomex es una entidad donde la convivencia de la delincuencia organizada con la común y con la corrupción institucional, mantienen una alta incidencia de los delitos más cercanos al ciudadano.

Si bien debemos reconocer que tanto la Secretaría de Seguridad Ciudadana como la Fiscalía General del Estado han hecho importantes esfuerzos por mejorar su desempeño, los policías y el personal ministerial, son percibidos por los ciudadanos como corruptos y poco confiables.

En términos de incidencia delictiva, Delfina recibirá al Edomex como la entidad con el mayor problema de extorsión, de robo con violencia y de robo a transeúnte del país; como el segundo peor en robo en transporte público; el séptimo peor en trata de personas; el octavo peor en robo a negocio y el décimo peor en secuestro.

Pese a que el homicidio doloso, el feminicidio y la violación se encuentran a la mitad de la tabla del ranking nacional, existe una alta probabilidad que la violencia empeore.

En contraste, el homicidio culposo, la violencia familiar y el narcomenudeo aparecen en los 7 mejores lugares del ranking nacional.

Gómez, una vez que asuma el cargo, deberá resolver problemáticas dentro de las instituciones de seguridad, desde abusos de autoridad, carencia de personal de proximidad social, jornadas de trabajo heterogéneas y policías de tránsito sin el Certificado Único Policial.

Encontrará que el Estado de México es el tercer estado con más Carpetas de Investigación por agente, con el consecuente exceso de cargas de trabajo y la baja eficacia para perseguir los delitos.

Asimismo, encontrará al sistema penitenciario con sobrepoblación, con un importante déficit de recursos humanos -y bajos niveles salariales-, e insuficiente infraestructura tecnológica. De los 23 penales, sólo 7 cuentan con equipos de bloqueador de señal.

Es por ello que una gran parte de la extorsión que se sufre en todo el país proviene de los penales del Edomex.

Dado que Delfina no presentó algún plan específico de seguridad, no mostró interés en colaborar con la sociedad civil y en sus declaraciones públicas exhibió posturas meramente ideológicas y una profunda ignorancia en la materia, es imperativo que se acerque a expertos, que escuche diagnósticos objetivos, que entienda las particularidades del estado, que mantenga las buenas prácticas, conserve a los buenos funcionarios y reconozca que no puede confiar en que el problema lo resolverá la autoridad federal.

Indudablemente le pedimos que no repita los hechos de corrupción que se le probaron tanto en daño de los trabajadores del municipio de Texcoco, como de los estudiantes de todo el país y en la SEP.

Para ambos gobernadores electos, desde el ONC les ofrecemos donar nuestra experiencia y apoyo; coadyuvar en los esfuerzos de las policías y fiscalías; atender a las víctimas del delito y aportar soluciones específicas a cada uno de los problemas que enfrentarán en materia de seguridad y justicia.

Al mismo tiempo, les advertimos que seguiremos siendo críticos ante las ingenuidades, improvisaciones o propuestas equivocadas que escuchemos de Manolo o Delfina.

En un contexto tan grave como el que vivimos a nivel nacional es importante que mantengamos a Coahuila como caso de éxito en seguridad y evitemos que el Edomex se complique aún más.

Lamentablemente, la experiencia nos dice que los candidatos mal preparados se vuelven pésimos gobernadores y que en pocos meses la incidencia delictiva se dispara notablemente. Así le pasó a casi todos los estados donde Morena se ha llevado la gubernatura -que ocupan los peores lugares nacionales en seguridad-, y al país, que con el presidente López vive el sexenio más violento, impune y corrupto de su historia reciente.

Director del Observatorio Nacional Ciudadano

@frarivasCoL