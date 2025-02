Las personas somos seres tan indescifrables que, en ocasiones, incluso a sabiendas de que vamos por el camino equivocado, nos atrevemos a seguir de frente. Y no me refiero esta vez a las osadías, sino más bien a la inconsciencia.

¿Cómo es que, no obstante que nos damos cuenta, nos atrevemos a avanzar por rutas que a todas luces conducen a abismos?

Cuando nos embriagamos de la oscuridad, los humanos somos capaces de embarcarnos en travesías que atentan contra nosotros mismos. Y lo peor es que muchos de esos viajes en sentido contrario los hacemos con plena conciencia, al tanto de las posibles y fatales consecuencias, pues si no es fatídico perder el rumbo y alejarse de uno mismo, entonces qué lo es.

Pasé casi tres meses sin correr y prácticamente sin mover un dedo. Resultó que, al final, sí estaba fracturado, por lo que, si quería volver a estar en condiciones de entrenar como Dios manda, debía parar.

Hay gente que no pierde tan fácilmente el sentido y que no tiene que hacer algo para mantener la claridad, pero estamos también los que somos más dados a confundirnos si no trabajamos en eso, si abandonamos la rutina, si nos trasladamos del esfuerzo a la pereza, si nos peleamos con la virtud y volteamos a ver más al vicio.

Para muchos —incluido yo—, el deporte es una vía para llegar a nuestra mejor versión, es un salvavidas, un vehículo, la dirección, el pasadizo a nuestro ser.

Llevo apenas tres días de vuelta y qué trabajo cuesta recuperar la condición, la forma, la costumbre, el hábito, la congruencia.

No cabe duda que, a veces, hay que tocar fondo para saber que te puedes seguir hundiendo.

“Hay que volver a ser especiales, Francisco. Si correr te hace sentir majestuoso, no te permitas sentirte normal y, mucho menos, ‘x’. No somos normales, Francisco, no lo somos. Ya te recuperaste, ahora sal del tobogán y vuelve”, me dijo mi entrenador.

