Cuando queremos cambiar algo de nuestra vida, es porque no estamos del todo a gusto con eso. Ya sea un corte de cabello, el color de las paredes, el estilo de ropa; incluso, la rutina o la profesión. Quién en su vida, una buena mañana, no ha querido desprenderse de una vez por todas de alguna de sus costumbres de siempre, así como si se tratase de simples pasadores en el cabello con los que nos quedamos dormidos por olvido.

Yo tuve una época, no muy lejana, en la que fumaba varios cigarros al día y me gustaba mucho decir “¡Salud!”.

Durante varios años de mi vida, se me dio muy bien la fiesta, aunque los amaneceres, con su claridad, se encargaban de recordármelo: Necesitas un cambio, hallar nuevamente el sentido.

Una buena mañana, decidí dejar los vicios menores y comprarme unos zapatos para correr. En el momento, sirvió de poco, pues así como con los amantes, de los vicios cuesta mucho trabajo despedirse para siempre. El número de veces que uno es capaz de decirles “Adiós” puede ser infinito, si no asumimos realmente la decisión.

De esto y otras cosas hablo en mi audiocurso “¡Corre!: Manual para cambiar tu vida con el running”, que por fin está ya disponible en línea, en la plataforma de Scribd.

Dicen que, para cambiar los hábitos, o para instaurar uno nuevo, a nuestro cerebro y organismo les toma alrededor de 22 días de repetir las acciones conducentes para comenzar a asumirlo y tener la posibilidad de acostumbrarse. Además de que con estas cosas nunca hay que proclamarse vencedor.

Casualmente, me dieron la noticia del lanzamiento del curso mientras estoy en Madrid, trabajando en un libro y aprovechando para correr por las mañanas en el bellísimo Parque de El Retiro, justo donde hace varios años me levantaba con muchos trabajos a correr de vez en cuando, luego de noches que me gustaba creer que no tendrían fin.

Cuando lograba salir de mi departamento, en el intento de sumar unos pocos kilómetros, sabía que debía dejar atrás muchas cosas y seguir por otro camino.

Ayer, conforme regresaba a mi hotel, me preguntaba cómo podría resumirles el audiocurso en pocas palabras, para animarlos a que lo escuchen, cuando en eso el portero, tras verme todo sudado, me dijo: “Hoy sí que el día comenzó de un modo muy distinto”. Y justo de eso se trata.

Espero que les guste.