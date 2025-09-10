La Academia Mexicana de la Lengua se fundó el 11 de septiembre de 1875; desde entonces, ha sido la principal Institución en nuestro país dedicada a analizar la evolución de nuestro lenguaje.

El primer antecedente ocurrió el 22 de febrero de 1635, cuando el cardenal Richelieu fundó la Academia Francesa con 40 miembros conocidos como los “40 inmortales”. Un siglo después llegaría el segundo precedente más importante, con la fundación de la Real Academia Española.

Las características de nuestra lengua la hacen única y singular; la amplitud de países en que es hablada, los diferentes modos de expresarse y las formas idiomáticas hacen de ella un lenguaje plural y único; circunstancia que no logró ni siquiera el latín, pues al expandirse por Europa dio origen a múltiples lenguas romances que no mantuvieron la unidad y se convirtieron en idiomas distintos.

El idioma hablado en México es quizás el que guarda un mayor equilibrio entre la dulzura francesa, el empalagamiento italiano y la rudeza del existente en la península ibérica. Conserva la nitidez y la aspereza propias de sus orígenes, pero es suavizada por la cortesía y la amabilidad que le otorgaron las lenguas con las que se encontró.

A la Academia pertenecen miembros de todas las profesiones, ideologías y formas de expresión, pero con un conjunto de cualidades en común: el amor por la lengua, la capacidad de disfrutar los textos bien elaborados y de escuchar disertaciones hechas con la magnificencia de su posibilidad de expresión.

La Academia ha sido, al mismo tiempo, el origen y la promotora de la Asociación de Academias de la Lengua Española, pues fue creada en México en 1951, durante el primer Congreso de Academias de la Lengua Española, presidida por el insigne Martín Luis Guzmán, reunión a la que, curiosamente, no asistió una representación española, pues en la península se enseñoreaban quienes gritaban a voz en pecho: “Muera la inteligencia y viva la muerte”.

El papel de nuestra Academia ha sido, es y estoy seguro que será fundamental para seguir produciendo por mucho, muchísimo tiempo, magníficos frutos.

Larga vida a la Academia Mexicana de la Lengua.

Profesor de la Facultad de Derecho de la UNAM