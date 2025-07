Mundial de Clubes 2025

Terminó el Mundial de Clubes de la FIFA, el más grande que se ha disputado hasta el momento con 32 equipos, la obsesión de Gianni Infantino (junto a la Copa del Mundo de 48 selecciones nacionales) que solo despertó interés al darse a conocer la bolsa de 1000 millones de dólares a repartir… el evento que muchos equipos, sindicatos y asociaciones cuestionaron, el que nadie quería transmitir, el ensayo para la Copa del Mundo 2026, el del absurdo ‘precio dinámico’ en las entradas a los estadios y el que resultó un nuevo éxito económico para la multicitada FIFA.

No es sano por donde se vea que un futbolista juegue 70 partidos en un año, que no goce de un mes de descanso y recuperación y que deba disputar, una vez finalizadas sus competencias de la temporada, un torneo bajo condiciones climatológicas de calor extremo en Estados Unidos, para que sea posible tener audiencia en Europa.

Es un hecho, la inmensa mayoría de los 104 partidos que se disputarán en México, estados Unidos y Canadá el próximo año, se llevarán a cabo en estadios al aire libre y en horarios donde el calor y la humedad serán extremos, tal como lo vimos en junio y julio de este año. Sucedió en Qatar, donde incluso se cambió el torneo para finales de año, con la intención de reducir el calor, además de la implantación de sistemas de aire acondicionado instalados en los estadios. En Estados Unidos, por ejemplo, no serán utilizados dos de los estadios techados más modernos del mundo (Las Vegas y Los Angeles) y por el contrario la final se jugará en el Met Life Stadium de New Jersey, que no cuenta con techo alguno, a pesar de su capacidad (83,000) y los pocos años que tiene desde su construcción (2010).

La Copa del Mundo de 1994 en Estados Unidos fue realizada en estos mismos horarios infernales, pero sin las ahora patrocinadas ‘pausas de hidratación’. 36 años después y con un futbol mucho más dinámico y físico, veremos el mismo espectáculo disminuido en canchas que, aunque sean mojadas constantemente, tienden a secarse rápidamente y a volver más lento el juego.

FIFPro (Federación Internacional de Futbolistas Profesionales) que preside Sergio Marchi, ha levantado la voz en defensa de los futbolistas y ha encarado directamente a la FIFA y a Infantino: “El hombre que se cree Dios (en referencia al Presidente de FIFA)… FIFPRO no puede dejar de señalar con absoluta claridad que esta competición oculta una peligrosa desconexión con la verdadera realidad que atraviesan la mayoría de los futbolistas del mundo… lo que se presentó como una fiesta global no fue más que una ficción montada por FIFA, impulsada por su presidente, sin diálogo, sin sensibilidad y sin respeto por quienes sostienen el juego… la FIFA optó por seguir engrosando sus ingresos a costa del cuerpo y la salud de los futbolistas”, expresaron en un comunicado.

Sí, el Mundial de Clubes bajo este formato se realizará cada cuatro años (por ahora), nos entregó ciertas novedades muy interesantes, como la ‘ref cam’ adherida al cuerpo del árbitro principal, que nos regala tomas únicas de cada acción, la nueva regla de los ocho segundos para la posesión de balón en las manos del portero, que lleva como sanción un tiro de esquina, alertas en tiempo real para el fuera de lugar y la posibilidad de que el público asistente pueda ver las revisiones del VAR en el estadio.

Terminó el Mundial de Clubes de FIFA 2025 con millonarios premios que en su mayoría se llevaron los equipos más millonarios del mundo. El ensayo previo a la Copa del Mundo que además fue combinado con la Copa Oro y actividad de la MLS dentro de los Estados Unidos. Avisados estamos de lo que veremos en el 2026 con precios que desde ahora parecen altísimos para asistir a cualquier partido.

@felixatlante12 @felixunivision12