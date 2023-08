El cuidado de la profesión

Cuiden su profesión... Cuídenla, porque no se sabe cuánto tiempo dura y, una vez que se acaba, no regresa jamás. Ese es el consejo que siempre doy, cada vez que me piden un mensaje hacia los futbolistas, sin importar la división, el país o el equipo.

Recientemente, Alexis Vega, uno de los más capaces jugadores que tiene hoy en día México, externó su autocrítica por las indisciplinas y descuidos cometidos en sus primeros años: “Con 20, 21 años, tomé decisiones que me llevaron por un mal camino. De los errores se aprende, Después, llegan mi esposa, mis hijos, han sido mi soporte día con día y me han ayudado mucho a crecer. A veces llegaba tarde a la charla [técnica], a las comidas... Pequeños detalles que, desde la llegada de Paunovic, me ayudó a cambiar. Me puso en el rol de ser líder, de ser ejemplo para los jóvenes. Me siento más maduro y tranquilo. Las lesiones también me han servido para darme cuenta de que lo más importante es mi carrera y que debo fortalecer mis rodillas”.

Meses antes de la Copa del Mundo Qatar 2022, el atacante de Chivas parecía alejarse de las posibilidades de ser convocado por Tata Martino, pese a su enorme potencial y desequilibrio. Argumentaba una lesión que no se le pudo comprobar y evitaba entrenar. Un integrante del cuerpo técnico habló con él: “Yo quería verte en el Mundial, pero es una lástima que no vayas a ir a Qatar... Yo conozco muy bien al Tata y no llevaría a un jugador que pasa cinco semanas en recuperación de un esguince leve de tobillo”. Alexis reaccionó, se vendó el tobillo, y la lesión desapareció. Su segundo semestre de 2022 fue tan bueno, que no solamente integró la convocatoria mundialista, sino que llegó al partido contra Polonia como el mexicano en mejor momento. Ni Raúl Jiménez, Chucky Lozano, Guardado, Funes Mori, Alvarado o Antuna, generaban mayores expectativas. Las esperanzas, de manera sorpresiva, estaban centradas en Alexis Vega. Sin embargo, en los tres partidos que disputó México en Qatar, no logró convencer y su objetivo de ser contratado por algún club europeo se esfumó.

Alexis ha sufrido lesiones graves desde el inicio de su carrera, lesiones complejas y largas en siete años desde su debut, un escenario de alto riesgo a sus 25 años de edad.

Aunque sean 20 años, la profesión de futbolista resulta corta y uno ve con tristeza que la “tercera edad” llega pasaditos los 30 años de edad y que se convierten en “uno más” dentro de la sociedad, llegaditos los 40 años, a lo sumo.

Prefiero ser de quienes aplauden a Vega por su autocrítica, pese a ser eliminados —un día después de sus declaraciones— en Leagues Cup, y no de quienes le condenan por su mal comportamiento. Hay casos, cientos de ellos, de futbolistas que sólo se dieron cuenta del enorme desperdicio una vez que se quedaron en la ruina y sin posibilidades de recuperarse. Muchos de ellos, incluso, han muerto en el olvido y la pobreza extrema.

Cuentan que la calidad de Alexis es tan valorada en Chivas, que incluso se le dejaron pasar actos graves de indisciplina dentro de las concentraciones, al comprobar que su rendimiento en el partido correspondiente fue de acuerdo con su calidad: sobresaliente.

Cuidar la profesión. Sí, porque la combinación juventud-popularidad-poder adquisitivo-responsabilidad-compromiso-dedicación-disciplina es muy difícil de desarrollar con éxito... Y cada vez hay menos oportunidades de resbalar sin consecuencias.