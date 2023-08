El siguiente paso en los deportes acuáticos

Después de la información compartida por la Conade al Comité Olímpico Mexicano, en la que dio a conocer al fin que desconoce al último consejo de administración de la Federación Mexicana de Natación, y sabiendo que ahora se tendrá que formar un nuevo organismo, hay una reflexión que me gustaría compartir. La gente que está planeando cómo se puede formar la nueva federación tiene que pensar mucho lo que les conviene a los deportistas y a la comunidad acuática.

Por eso es que debemos poner sobre la mesa la idea de que se integren cuatro federaciones, aunque sabemos que es algo que no le gusta a mucha gente dentro de las autoridades deportivas en México, pero es lo mejor.

Con este esquema, se garantiza el trabajo de cada una de las personas al frente, para desarrollar su deporte, y se evita que una sola aglutine las cuatro disciplinas, lo que sólo le da un gran poder a quien está al frente.

Sabemos perfectamente que clavados es la disciplina que mejores éxitos le ha dado al deporte mexicano, y eso le ha resultado en más apoyos por parte de las autoridades. Lo mismo con la natación artística, que también tiene apoyo con base en sus resultados. Polo acuático está abandonado y ojalá encuentren a alguien que quiera hacerse cargo.

Pero cuando hablamos de la natación, entendamos que —aunque sí recibe cierto apoyo del Gobierno Federal— se trata de becas raquíticas. Lo saco al tema, porque también hay que tomar en cuenta otra situación que tiene que ver con el dinero y la propuesta de crear una federación por cada disciplina.

Natación es el deporte que más recauda a partir de sus asociaciones, competencias, etc., ya que —con casi 15 mil miembros— hay un ingreso considerable gracias al pago de todo lo que se realiza en este deporte. Lo que no se le hace justo a la gente de la natación es que ese recurso se utilice en otras disciplinas. Es decir, que al tener cuatro federaciones, cada una será responsable de sus ingresos y egresos, de sus atletas y no habría conflictos entre una y otra disciplina.

Legalmente se puede hacer, tal como pasa en Australia, Italia y Hungría. Ojalá tengamos la oportunidad de esta separación, porque eso va a demostrar que la natación puede solventar algunos de sus gastos por sí misma.

Esperemos que ya no se permita que una sola persona tenga el poder de cuatro disciplinas, porque con eso también se logrará que el trabajo sea especializado.

Que el presidente de clavados se dedique solamente a los clavadistas, por ejemplo.

Estamos llenos de dirigentes de gran poder, y eso es algo que ya no necesitamos. Ojalá tomaran en cuenta esta posibilidad, porque puede ser la manera en que levantemos a los deportes acuáticos.