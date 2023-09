El 22 de junio de 2006 debe ser uno de los días más memorables en la historia del futbol en Australia: Harry Kewell anotó —hacia el final del partido contra Croacia— el 2-2 que necesitaban los Socceroos para clasificar, por primera vez, a la ronda de eliminación directa en una Copa del Mundo.

Aquella noche en Stuttgart fue memorable para todo aquel que presenció ese dramático encuentro. Hubo un especial ambiente que dividía (y a la vez unía) a dos aficiones tan participativas como distintas, con el favoritismo de los europeos, quienes se quedaron con las manos vacías.

Una vez concluido el encuentro, la celebración de los Aussies en cancha y tribuna se fusionó a través de la canción Down Under de Men At Work, cantada a todo pulmón por cada uno de los australianos que se encontraban en el estadio. Pocos días más tarde, en Kaiserslautern, la futura campeona del mundo, Italia, les dejaría fuera con un polémico penalti de Totti.

Australia no ha dejado de asistir a las Copas del Mundo desde 2006, cuando cambió de Confederación para participar en Asia.

México la enfrenta por sexta vez y únicamente la ha vencido en una ocasión desde 1970. Los dos más recientes encuentros fueron ganados por Australia, en 1997 y 2001 (Copa Confederaciones). Casi dos meses después de ganar la Copa Oro, Jaime Lozano, ya ratificado como técnico nacional, dirigirá su séptimo y octavo partidos (contra Uzbekistán, el segundo) en estos días, con un balance de cinco ganados y un perdido. El primero del resto de sus días al frente de la Selección.

El rival dentro de esta Fecha FIFA repitió su clasificación a octavos de final en Qatar, no sin antes pasar por un sufrido triunfo en penaltis contra Perú, en junio de 2022. El director técnico Graham Arnold repitió una jugada maestra hecha por Louis Van Gaal en 2014 ante Costa Rica, en los cuartos de final, cuando cambió de portero un minuto antes de la tanda. En esta ocasión, Matt Ryan —uno de sus más destacados y experimentados jugadores— dejó la portería para el ingreso de un exótico guardameta con apenas tres partidos en selección. Andrew Redmayne, de casi dos metros de estatura, con una muy pronunciada barba y movimientos dignos de un arlequín, detuvo el penalti definitivo.

Australia tuvo una brillante participación en Qatar. Después de caer en su debut (4-1) frente a Francia, ganó sus siguientes dos partidos: 1-0 a Túnez y Dinamarca, para luego perder en la misma instancia de octavos de final.

México, número 12 del ranking FIFA, enfrenta al 27 en Arlington, Texas. El técnico australiano ha iniciado un cambio generacional tras la Copa del Mundo, ha convocado a sus mejores futbolistas, aunque no tienen participación desde hace tres meses, pero será un muy buen rival. Australia es una selección carismática, que recuerda un par de fechas memorables alrededor de las Copas del Mundo. Es un buen momento para escuchar a Men At Work y recordar aquel éxito de 1981, el empate con Croacia, los penaltis del repechaje o el susto que le metieron a Argentina en Qatar.