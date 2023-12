A tu tiempo, amor, a tu tiempo. Tú decides cuándo y yo sabré esperar con la misma ilusión que esperé tu llegada, con la misma emoción que seguí tus primeros pasos, palabras y onomásticos. Porque esperar se ha vuelto desde hace algunos años, la fórmula para tenerte cerca o para tenerte interesada… para saberte viva y para saberte fuerte… para quererte hoy y para quererte siempre.

A tu tiempo, sí, a tu tiempo. En el muy claro entendido de que hoy los tiempos son infinitamente más lentos de lo esperado, de lo deseado y de lo sufrido. Porque hoy el tiempo ya no es enemigo, aunque tampoco amigo… porque no nos apura, pero tampoco nos relaja… porque nos hace saber que no es velocidad con cariño, sino resistencia con amor.

A tu tiempo querida, a tu tiempo. Los errores, las imprecisiones y las omisiones cometidas de mi parte, tendrán un proceso curativo en tu tiempo, no en el mío (o al menos no de entrada en el mío). Las decepciones, resbalones y probables traiciones tomarán su turno en la fila de los reclamos escuchados y atendidos, porque las relaciones no deben ser perfectas, pero sí claras y recíprocas… desintoxicadas, desinteresadas y desinfectadas.

A tu tiempo, a tu tiempo. Porque para sanar, se debe trabajar sobre las cicatrices, no sobre las heridas abiertas. Porque para volver a querer es necesario enmendar y para volver a creer es necesario perdonar. A tu tiempo que hace mucho no tiene segundos, minutos y horas, sino a tu propio tiempo que se rige bajo un reloj que probablemente sólo tú sabes interpretar y yo sabré entender.

A tu tiempo. Así como aquellos días tan largos que esperabas mi regreso, yo espero tu retorno para reconstruir, para recuperar y para reestablecer. Tus eternidades de mucho tiempo atrás hoy son mis interminables recuerdos contigo, tan plenos como llenos de amor, tan tiernos como fascinantes y tan activos como divertidos.

Y es que no vale la pena continuar mirando hacia el pasado, ya que sólo es un refugio bloqueador de alicientes, que impiden ver con claridad el futuro. Dicen que entre el demasiado pronto y el demasiado tarde sólo hay el espacio de un instante, mismo que no estoy dispuesto a desperdiciar en el momento que aparezca.

A tu tiempo amor, a tu tiempo. Yo estaré incondicionalmente para ti, cuando me quieras ver, cuando me quieras escuchar o cuando me quieras pensar… cuando me quieras protestar, cuando me quieras regañar o cuando me quieras abrazar.

Son tus tiempos, únicos e indescifrables para nosotros, exclusivos y únicos para ti, pero sanadores y necesariamente reconfortantes en su momento para ambos.

Te amo hasta donde el amor ya no se asoma, te extraño hasta donde la nostalgia nunca miró… te necesito hasta donde tu cordura y mi locura se encuentran… o mejor: hasta donde tu locura y mi cordura explotan de la mano.

A tu tiempo, que no se mide por el tiempo. A tu tiempo, que ha llegado sin avisar y se ha ido sin esperar… a tu tiempo, como un regalo que la vida me da, pero también me quita.

Entre la resignación y la enorme ilusión, acepto tu tiempo.

