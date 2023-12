Fernando Gago el “general” que llegó a Chivas

La llegada de Fernando Gago al Guadalajara hace que las esperanzas regresen al Rebaño, que llegó a seis años sin lograr coronarse.

Pero más allá de la falta de refuerzos, de lo complicado que puede ser manejar un plantel donde exclusivamente se puede jugar con mexicanos, parece que el principal enemigo al que debe enfrentarse el argentino es la indisciplina que impera en el Rebaño. No es un secreto, desde hace tiempo los jugadores le han perdido respeto a la envergadura de la camiseta tapatía, muestra de esto es la indisciplina protagonizada por Alexis Vega, Cristian Calderón y Raúl Martínez en el torneo pasado.

Pero se dice que Fernando Gago, el nuevo Pastor, tiene la fórmula para combatir esto, pues en ese tema es todo un General.

En su corta experiencia como técnico, sobre todo en Racing de Avellaneda, el argentino dejó una imagen de tipo duro, muy disciplinado, que tenía el control de todo.

Ezequiel Coco Reinoso, periodista argentino que cubrió de cerca los pasos de Gago en el Racing, comenta acerca de la disciplina que impone el novel técnico. “Es muy tajante con ciertos jugadores”, menciona. Durante su trabajo “se mantuvo muy duro con los jugadores en cuanto al peso y la balanza. Edwin Cardona [ex de Pachuca, Monterrey y Tijuana], Emiliano Vecchio, Gastón Gómez, Agustín Almendra no jugaron partidos por no dar el peso que les pidió el cuerpo técnico”.

Y después viene el tema de la disciplina fuera de la cancha: “Con Cardona tuvo un momento… Lo separó del plantel, porque le sacaron el auto por estar alcoholizado”.

Además, no deja que los jugadores le hablen con un tono alto de voz: “Emiliano Vecchio se lesionó los ligamentos y cuando estuvo listo para volver, lo relegó por una fuerte discusión”. Este nuevo proyecto del Guadalajara se basará en jugársela con jóvenes, pero en eso, Gago no dejó muy buen recuerdo en Racing: “Se ha comportado mal con los juveniles del club, a los cuales los hacía dar saltos muy importantes y después no volvían a tener oportunidades por meses”.

Sí, la conclusión es que el nuevo técnico del Guadalajara es un tipo duro en cuestión de disciplina. “Es raro. En Racing tuvo un gran momento, estuvo a un partido de ser campeón de la Liga, pero después en 2023 nunca recuperó su forma de juego y cometió muchos errores”.

—¿Le vendrá bien a Chivas?

—Entiendo que la experiencia en Racing le pudo servir para mejorar como entrenador.