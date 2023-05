Las primeras damas (IV)

Primero me referiré a una dama que no se ubica dentro de las señoras de las que hemos platicado. La doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Me llamó la atención ver la entrevista en la que se refirió a la conducta delictiva de quien arrojó cemento al segundo ahuehuete que se siembra en Paseo de la Reforma.

En ese encuentro con los medios, tenía un gesto de preocupación por ese incidente, y convencida manifestó su convicción, de buscar y encontrar las causas de ese hecho, y saber si alguien ordenó su ejecución.

Ojalá esa preocupación por un árbol la viéramos para mencionar que debe encontrarse al autor intelectual de la tentativa de homicidio en contra de Ciro Gómez Leyva. Han pasado más de cinco meses, tienen una docena detenidos, y dicen las autoridades ministeriales, que no saben quién pudo haber ordenado ese atentado en contra de uno de los mejores y más destacados comunicadores de México.

Que eso se lo crean quienes piensen que la Jefa de Gobierno puede ser una buena Presidenta cuando tiene a nuestra bella ciudad llena de baches, (como nunca), con un transporte público cada vez peor y un Metro descuidado.

Pero ahora hablemos de una señora que en principio pidió que no se le llamara “primera dama”, sino compañera María Esther. Mujer con una emoción social, lo digo plenamente convencido que ninguna otra señora ha tenido. Cercana a la gente, y plenamente solidaria con su esposo Luis Echeverría.

La esposa de López Portillo fue Carmen Romano. Mujer de unos bellos ojos verdes, y que su amor a la música, le llevaban a solicitar cuando acompañaba al Presidente en algunos de sus viajes a que en su recámara, se colocara un piano de cola.

Miguel de la Madrid, Presidente austero estuvo casado con Paloma Cordero, señora discreta y que desempeñó tareas sociales de la misma forma. Cuando el terremoto de 1985, tuvo una participación destacada en la visita a distintos centros de atención a los damnificados.

La esposa de Carlos Salinas de Gortari fue la señora Cecilia Occelli González. Ella tuvo la idea de crear el museo del Papalote. Estuvo siempre respondiendo a los reclamos oficiales.

Nilda Patricia Velasco es la esposa del doctor Ernesto Zedillo, egresada del Politécnico, en donde conoció a su esposo cuando eran estudiantes, es una preparada economista.

Martha Sahagún fue esposa de Vicente Fox, cuando ya se había iniciado su gobierno, trabajó con él cuando fue gobernador de Guanajuato. Sus actividades públicas fueron muy intensas, se llegó a decir que aspiraba a suceder a su esposo.

Margarita Esther Zavala Gómez del Campo, abogada egresada de la Escuela Libre de Derecho, donde fue una destacada alumna. Militante del Partido Acción Nacional, y que ha tenido cargos de representación popular. Fue aspirante a la Presidencia de la República por su Partido.

La esposa de Peña Nieto fue la señora Angélica Rivera Hurtado. Actriz de cine y televisión adquiriendo una gran popularidad por su participación frente a las cámaras. Se presentó un hecho que deterioró sensiblemente la imagen presidencial, cuando se reveló que era propietaria de una residencia millonaria.

La esposa de nuestro actual Presidente es Beatriz Gutiérrez Müller, doctora en Literatura por la Universidad Autónoma Metropolitana. No preside ninguna institución como sus antecesoras. Fue presidenta del Consejo Honorario de la Coordinación Nacional de Memoria Histórica y Cultural de México.