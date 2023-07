Ebrard, tecnología y seguridad

Hace algunas semanas, debido a los numerosos episodios de violencia que suceden a diario en nuestro país y la evidente ausencia del tema en el discurso de los precandidatos, escribimos en este espacio sobre la desconexión entre política y seguridad. Días después, Ebrard anunció y presentó el denominado plan A.N.G.E.L.

El simple hecho de reconocer que la inseguridad es la principal preocupación de los mexicanos le da una ventaja significativa sobre las otras corcholatas de su partido, quienes hasta el momento no han pasado de los abrazos y las fotos en espectaculares. Vale la pena recordar que Marcelo Ebrard fue secretario de Seguridad de la Ciudad de México de 2002 a 2004 y durante este periodo hubo una baja significativa en la incidencia delictiva, particularmente de zonas como el Centro Histórico de la Ciudad. También, en su papel de canciller, insistió sobre la necesidad de reducir el tráfico de armas desde Estados Unidos, interponiendo incluso una demanda contra las armerías de ese país.

Aunque la propuesta presentada por Ebrard no es propiamente una estrategia de seguridad, sino un conjunto de herramientas para fortalecer e innovar en esa materia, es una veta que le puede generar mucha popularidad en sus giras, especialmente en aquellos lugares donde la falta de Estado de derecho y el crimen han rebasado a la autoridad.

El “Plan A.N.G.E.L.” incluye 8 herramientas tecnológicas: sistemas de reconocimiento facial en vías públicas, identificadores para ubicación de disparos, detectores de armas, reconocimiento morfológico de delincuentes, rastreadores para seguimiento de vehículos robados, drones que puedan alimentar las bases de datos en tiempo real, cámaras inteligentes que transmitan las acciones de la Guardia Nacional y un “ecosistema” basado en inteligencia artificial que conecte en tiempo real todas las bases de datos de México.

La tecnología avanza rápidamente y no hay razón para no utilizarla en favor de la seguridad de la sociedad. Sin embargo, hay que ser conscientes de dos cuestiones: primero, que es una herramienta coadyuvante y por sí sola no resolverá la inseguridad; y segundo, que su uso para el control y vigilancia tiene riesgos aparejados como la invasión en la privacidad y pueden violar los derechos humanos. No olvidemos el uso ilegal del software Pegasus que ha servido para espiar a periodistas, defensores de derechos humanos y políticos o las frecuentes transgresiones de las empresas al derecho a la privacidad de los ciudadanos. Hablar de la dimensión ética y de los posibles efectos no deseados de esta medida, es también necesario.

Cualquier estrategia de seguridad que pretenda ser efectiva en México, debe partir de varios ejes. Primero, atender de forma integral el fenómeno delictivo e ir a las causas de la violencia con una política seria en materia de prevención. Segundo, poner en marcha esquemas mixtos de atención por tipo de delito al tiempo de fortalecer las capacidades de investigación e inteligencia de la Guardia Nacional y de las policías a nivel local. Tercero, realizar una reflexión profunda de los retos que una Guardia Nacional militar implica y atender sus deficiencias en materia de seguridad pública.

El fortalecimiento y equipamiento de las fuerzas de seguridad, como sucede con el intento de someter a la Guardia Nacional -de carácter civil- al mando y fuero militares, o la propuesta de dotarla de sistemas de vigilancia y control ultratecnológicos, son cuestiones delicadas que ameritan una reflexión más amplia. Antes de fortalecer sus capacidades técnicas y materiales es fundamental definir el papel del Ejército de cara al futuro; asegurarnos de que se mantenga apolítico, con funciones bien definidas y transparente. Más de lo mismo, pero mejor equipado no resolverá el problema.

Como el mismo precandidato lo mencionó, el uso de las nuevas tecnologías es solo una pieza clave para acabar con la inseguridad. Esperemos que cuando nos presente la estrategia completa, esta incluya la prevención y los verdaderos retos y dilemas de la Guardia Nacional.

@EuniceRendon