¡Ya no hay vuelta atrás!

Se acabaron los dimes y diretes, ya no se volverán a ver hasta que se suban al cuadrilátero en su encuentro con el rival y el destino, sí, hoy dará inicio el round 25 entre Canelo y GGG y sólo Dios sabe, si habrán otros 12 episodios o esta vez los jueces irán de espectadores, pues algo nos dice que podría aparecer el nocaut en este cierre de una de las trilogías más calientes y vistas de toda la historia.

Después de vencer a la báscula marcando 167.8 libras y fiel a su estilo Golovkin le dedicó amables palabras a los mexicanos reunidos en la explanada del T-Mobile Arena de Las Vegas, Nevada, mismos que celebraban el día de la Independencia de México, pero paradójicamente cantando con el mariachi, lejos de su México.

Al que no le dedicó amables palabras fue a su archirival gritando a los 4 vientos lo siguiente: “¡Por favor camaradas, si saben algo de boxeo, saben que el verdadero campeón soy yo!”

Canelo también noqueó a la Romana uno de los rivales, sino el más complicado para un boxeador, si uno de los más complicados deteniéndola en 167.4 libras, un poco por debajo de límite de los supermedianos que permite hasta 168 libras.



Canelo con una mirada cargada de odio deportivo, disparó verbalmente lo siguiente: “¡GGG no verá nada nuevo en mi mirada, donde verá algo nuevo, es en lo que le va a pasar mañana!”

La ceremonia de pesaje siempre es un espectáculo muy tenso, sin embargo, en esta ocasión fue algo mágico por la gente, el ambiente y la cancion dedicada al campeón mexicano interpretada por Jay de la Cueva y Aczino, la verdad grandioso momento musical que destenso el ambiente.

Todos los protagonistas de la velada estuvieron en peso y aunque parecía que nunca se daría Canelo vs GGG 3, hoy se define todo, pues el que alce la mano este 17 de septiembre, dejará a su rival sin nada y el ganador se llevará todo.



Cierro con la respuesta que más me impactó durante la cobertura y que me dió el legendario cutman, Jacobo “Stitch” Durán, con respecto a la pregunta de quién ganaría entre Canelo y GGG, el afamado hombre se boxeo respondió tajante lo siguiente: “No sé quién va a ganar, pero créeme que los 2 van a necesitar un buen cutman”, (hombre que cura las heridas en la esquina de los boxeadores), y esto me hizo reflexionar y pensar que si todos los astros del boxeo se alinean, el 17 de septiembre del 2022, se librará una de las batallas más brutales y sangrientas en el mundo del boxeo.

¿Retiene Canelo todos sus títulos o se corona Golovkin como indiscutido en su segunda división?

