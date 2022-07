¡Voy a ser un dolor de cabeza para los mexicanos!

Hablar de México vs Puerto Rico en un cuadrilátero es hablar de la más grande y encarnizada rivalidad en la historia del boxeo; simple y sencillamente no hay un agarrón boxístico con más pasión y rivalidad como el que protagonizan un mexicano y un boricua.

Julio César Chávez vs Héctor Macho Camacho, Oscar de la Hoya vs Félix Tito Trinidad, Miguel Cotto vs Antonio Margarito, José Luis Ramírez vs Edwin Rosario, Jorge Travieso Arce vs Wilfredo Papito Vázquez Jr. y por supuesto Salvador Sánchez vs Wilfredo Gómez, son algunas de las memorables batallas boxísticas entre aztecas y boricuas, mismas que nos dejan clara la grandeza e importancia de estas guerras del boxeo.

En estos países el boxeo es una religión; sin embargo, tristemente en los años recientes Puerto Rico no ha brillado como en antaño y esto ha hecho que la añeja rivalidad no tenga ese sabor del pasado, pues últimamente México ha sido muy superior en el encordado. Prospectos como Félix Diamante Verdejo, en los que se cifraba la esperanza del boxeo puertorriqueño, no solamente no lograron coronarse, sino que terminaron de manera trágica en la cárcel, como es el caso del púgil del barrio de las Gladiolas en la Isla del Encanto, donde se encuentra preso.



No todo es negativo en el boxeo boricua, hay muchos peleadores que vienen caminando firmemente, como Xander Zayas. Con tan sólo 19 años de edad, un récord perfecto de 19 victorias con nueve anestesiados, el nacido en San Juan y avecindado en Sunrise, Florida, tiene por delante un futuro sumamente promisorio.

Este 13 de agosto Xander enfrentará al veterano Elías Espadas en el marco del regreso de Teófimo López, quien curiosamente también choca contra un peligroso mexicano como Pedro La Roca Campa.

El combate entre Xander y Espadas es el claro ejemplo de la rivalidad México vs Puerto Rico, una “guerra” anunciada. El nacido en Mérida, Yucatán, hace 31 años, Espadas camina con récord de 22 victorias, cuatro derrotas y 15 nocauts y podría ser la prueba más dura en la carrera de la estrella boricua, quien sin duda se tomará muy en serio este combate.

Recientemente Xander Zayas me dijo desde el más profundo respeto, lo siguiente: “Voy a ser un enorme dolor de cabeza para los mexicanos y para cualquiera en mi división”.

Estas palabras salieron desde el fondo de su corazón y se mostraba completamente decidido y determinado a convertirse, no solamente en la siguiente estrella de Puerto Rico, sino que también busca instalarse como uno de los rostros mas importantes del boxeo mundial y esto significa ir barriendo su división y si por ahí se le atraviesan mexicanos… ¡mucho mejor!

Cierro diciéndoles que no le pierdan la pista a Xander Zayas, quien puede convertirse en un dolor de cabeza para los mexicanos y para cualquiera en su división

