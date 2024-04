VEUIT Latino, la casa de los campeones y de la raza

Uno de los problemas más graves que tienen las promotoras de boxeo, paradójicamente, es no promover sus eventos. Sí, suena ilógico, pero es la realidad. Cada día, los esfuerzos son menos por parte de los promotores y se sientan a esperar que el poder de las redes sociales haga el trabajo por ellos, pero sin una buena campaña en redes y sin un objetivo concreto, es como querer matar moscas a cañonazos; además, no apuntan al mercado correcto.

Cuando hablo de mercados, me refiero al más grande del boxeo, el mexicano. Basta mencionar que, al menos en Estados Unidos, de cada 10 personas consumiendo boxeo, 8.5 son de origen mexicano, ya sean primera, segunda o tercera generación. Sin duda, un enorme mercado, el cual nadie atiende, con la excepción de muy pocos, en los que me permito incluirme.

La realidad es que no hay atención al mismo y me permito poner un claro ejemplo: PPV.COM está haciendo una gran campaña para la pelea del fin de semana del 5 de mayo; sin embargo, es en inglés y no en español, primer error. Digo esto porque es una pelea entre mexicanos, y obviamente se espera que el mercado sea —al menos 90%— de raíces mexicanas.

PPV.COM está usando como imagen a dos grandes de los medios de comunicación, como Jim Lampley y Lance Pugmire, enormes comunicadores, pero que no logran conectar con la raza. Ese es el problema, no les importa, cuando los números de pago por evento son cada día menores, Me pregunto ¿quién decide estas campañas?, ¿por qué no estudian el mercado?

En casi tres décadas en Estados Unidos, he luchado por que al mercado mexicano se le atienda como merece. He tocado la puerta de Golden Boy, Top Rank, Matchroom Boxing y PBC entre otros, y créanme que ninguno me ha dicho que no, pero —al final— nadie me ha dicho que sí. Largas y largas...

De tanto tocar puertas, finalmente la que Dios quería que se abriera, ¡se abrió!

Tengo la fortuna de ser parte de la directiva de VEUIT.COM y VEUIT Latino, y créanme que las oportunidades que se generarán —no sólo para el boxeo, sino para el deporte en general, la música, influencers, creadores y negocios— son enormes.

Saben bien que, para mí, siempre ha sido una meta que los mexicanos y los latinos andemos unidos por este camino llamado vida, ¡Y ese momento ya llegó!

En un día no muy lejano, las promotoras y los peleadores podrán tener no solamente su propio canal, sino también su propio network; podrán controlar todo negocio que se genera a través de su propia vitrina. Con una buena estrategia, podrán dirigirse de manera correcta al mercado que hay que “atacar”, y en VEUIT tenemos una casa para los latinos y —por supuesto— para el boxeo mexicano.

Raza del boxeo, ¿qué harían para mejorarlo? Déjenme su respuesta en nopuedesjugarboxeo.tv... Hagamos que el boxeo mexicano y la raza sean respetados.

@ErnestoAmador