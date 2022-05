Triller Fight Club apuesta con todo por México y Latinoamérica

El boxeo mexicano es como el futbol brasileño, como el basquetbol de la NBA, como la NFL, vamos, el boxeo mexicano es el mejor boxeo del mundo, pero desafortunadamente no se sabe vender y si por algún motivo logramos estar en la cima a través de atletas como Canelo y entrenadores como Eddy Reynoso, los mismos mexicanos son los encargados de tirar y tirar en contra de sus propios atletas y de paso demeritar, sin nunca reconocer el camino tan arduo para llegar a ser el rostro del boxeo mundial.

Dicen que en México levantas una piedra y salen boxeadoras y boxeadores y esto es totalmente correcto, la tierra del nopal es sinónimo de grandes guerreros, y si hablamos del “bofe”, el país de Julio César Chávez ha parido a los mejores púgiles de la historia.

Y si bien, en México estamos ciegos al no impulsar a nuestras glorias y actuales monarcas, alrededor del planeta nos ven como verdaderos súper héroes y esta es la razón por la que Triller Fight Club, de la mano de su presidente David Tetreault, dio el banderazo inicial en Tijuana, con la primera velada de muchas para promover el boxeo mexicano y latinoamericano a través de una de las más grandes plataformas a nivel mundial.



The Rising, el nombre del serial, que significa “El nacimiento” en español, así se denomina la recién nacida serie llamada No Puedes Jugar Boxeo Monday Fight Nights, que estará presentando veladas en toda la República mexicana y en una segunda etapa en varios territorios de Latinoamérica. Esto sin duda permitirá, no sólo descubrir a infinidad de estrellas, sino también crear nuevas rivalidades que le den la vida y el oxígeno que el boxeo necesita.

El esfuerzo y apoyo de Triller Fight Club es muy serio y la visita de David Tetreault a Tijuana lo confirma, pues dejó claro que van por todo para promover el boxeo y mostrar al mundo entero a las nuevas generaciones de guerreros.

La primera velada en Tijuana fue de altísimo nivel en producción, donde disfrutamos de verdaderas “guerras” en el encordado, además una mesa de comentaristas también de un alto nivel, contando con los comentarios de Antonio Margarito, Fernando Feroz Vargas, Israel Magnífico Vázquez y como invitada especial Kenia Enríquez.

Se abre una nueva era en el boxeo mexicano, con todo el apoyo del Consejo Mundial de Boxeo y de su presidente Mauricio Sulaimán, México podrá mostrar su belleza y a sus mejores guerreros a través de Triller Fight Club.



Canelo regresará mas fuerte…

La oleada de mala leche y mala vibra se veía venir, la manada de fieras cobardes agazapadas en las redes sociales, con sus mas bajos deseos atorados en el pecho esperando una derrota del Canelo, salió de repente como un vómito de odio, mezclado con envidias y vituperios.

Resulta incomprensible el que varios “mexicanos”, estuvieron esperando desde el 2013 para que Canelo perdiera, seguramente en ese largo tramo, vivieron frustrados por las victorias de Canelo y ciertamente se perdieron varias de las glorias del Tapatío de la mano de su entrenador y amigo Eddy Reynoso, pero desafortunadamente hay gente que vive de las derrotas ajenas, sin preocuparse de construir sus propios éxitos.

Canelo se fajo y estuvo de pie ante un gigante de las 175 libras, y sí, Canelo perdió, pero con la frente en alto y sin visitar la lona, demostrando que lo único que sucedió, es que Bivol lo superó la noche del 7 de mayo en Las Vegas.

Una carrera tan grande y de Salón de la Fama, no se define por una derrota, en la vida y en el boxeo se pierde, pero tengan la certeza de que Canelo, a pesar de sus detractores “mexicanos”, estará de regreso.



Santos Saúl Álvarez Barragán, tiene que recuperar el “Eye of the Tiger” al más puro estilo de Rocky, y cuando esto suceda, veremos a un Saúl, mas hambriento y con la enorme motivación de sacarse la espina y callarle la boca a los que hoy celebran su derrota.

Me resulta casi imposible ver el asqueroso odio que se vierte por parte de los cobardes, escudados en las redes sociales, hacia un peleador que ha puesto el nombre de México en lo más alto, un hombre altruista, un mexicano que invierte en su país, un hombre de familia, que sólo busca dejar un legado en el difícil deporte de los puños.

Nos vemos pronto Canelo y Eddy, sepan que los que entendemos un poco del boxeo, sabemos que van a regresar mas fuertes y renovados y que les sirvan de combustible y motivación, las cobardes agresiones en las redes sociales de la gente que nunca celebrará el éxito ajeno.

Nunca olviden que sus más feroces críticos, nunca se han puesto guantes ni para el frío.

@ErnestoAmador